威爾史密斯遭爆性騷擾！小提琴手怒控提告：掠奪性行為與不當解雇

好萊塢巨星威爾·史密斯（Will Smith）近期面臨法律訴訟，一名曾參與其巡演的小提琴手布萊恩·金·約瑟夫（Brian King Joseph）向法院提告，指控他遭受性騷擾、不當解雇以及報復行為。

威爾史密斯遭控性騷擾。（圖／翻攝自Will Smith臉書）

根據約瑟夫向法院提交的訴狀，他與Treyball Studios Management被列為被告。訴狀指出，今年春季史密斯在「Based on a True Story：2025 巡演」期間，對約瑟夫有「掠奪性行為」，並「進行刻意培養與引導，為進一步的性剝削鋪路」。

訴狀中回顧了兩人的工作關係始末：史密斯在2024年11月聘請約瑟夫參與聖地牙哥的一場演出，之後邀請他加入2025年巡演，並參與即將發行的專輯錄製。訴狀稱，隨著兩人互動增多，史密斯曾對約瑟夫表示，「你和我有一種非常特別的連結，是我和其他人都沒有的。」以及類似言辭。

史密斯在巡演期間，對約瑟夫「掠奪性行為」。（圖／翻攝自Will Smith臉書）

約瑟夫曾於過去參加《美國達人秀》，2025年3月加入巡演首階段，並在拉斯維加斯演出期間協助安排樂手與工作人員的住宿。訴狀中指出，他攜帶房卡的包包曾短暫失蹤，後由管理團隊尋回，而有權進入房間的人僅限管理層。當晚，約瑟夫返回房間時發現有人未經允許進入，並留下一些物品，包括濕紙巾、一瓶標示他人姓名的HIV藥物，以及一張附有文字「布萊恩，我最晚5:30前會回來，只有我們（畫了一顆愛心），Stone F」的紙條。約瑟夫認為，該紙條暗示有人將很快進入其房間與他發生性行為。

小提琴手布萊恩•金•約瑟夫向法院提告，指控他遭受性騷擾、不當解雇以及報復行為。（圖／翻攝自IG @briankingjoseph）

事件發生後，約瑟夫表示已向飯店保全及史密斯的代表報告，並向警方提案。然而，訴狀稱幾天後，他遭到管理團隊成員羞辱，並被告知已被解雇，暗示其先前的舉報是捏造。約瑟夫表示，解雇導致他罹患創傷後壓力症候群（PTSD）並遭受經濟損失。

目前，約瑟夫向法院要求就報復、不當解雇與性騷擾進行裁決，並由陪審團決定可能的損害賠償金額。截至目前，威爾史密斯方面尚未對此訴訟發表回應。

