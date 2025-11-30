威爾斯親王號航艦打擊群返抵英國 數千民眾盛大歡迎
（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」領軍、4月下旬啟程部署印太區域的航艦打擊群今天返抵英國，英格蘭南部朴茨茅斯軍港舉行近20年來最盛大的海軍返國歡迎儀式。
今天上午起，打擊群編隊防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）和「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）陸續返抵朴茨茅斯（Portsmouth）。挪威海軍今年首次全程參與英國航艦打擊群印太部署，其派遣的反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen）今天也抵達朴茨茅斯。
由「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群4月展開代號「高桅」（Operation Highmast）、為期約7.5個月的印太區域行動部署，總計陸續有超過4000名英國軍事人員參與執行任務，打擊群累計航行約4萬海里（1海里等於1.852公里），相當於繞行地球1.5周。
9月中旬，打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）通過台灣海峽。英國國防部一名發言人當天回應中央社詢問表示，「里契蒙號」是「例行通過」台海，英國海軍在任何地點的行動均完全遵守國際法和國際規範，並依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）履行自由航行權。「里契蒙號」當時是協同美國海軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）通過台海。
英國航艦打擊群11月中旬在自印太區域返航途中，在地中海與義大利、美國等北大西洋公約組織（NATO）盟友聯合演訓期間，宣告達成「完全作戰能力」（FOC）。
這意味由「威爾斯親王號」或另一艘同級航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）領軍的英國航艦打擊群，其艦載所有系統及所有編隊軍機、艦，皆可完全發揮應有能力。這也意味英國將在任何時候均保持至少有一艘最先進航艦戒備待命、準備前往任何指定地點執行前線任務。
英國國防大臣希利（John Healey）表示，英國航艦打擊群將可在接獲指令後5至10天完成動員。國防部指出，2026年起，英國航艦打擊群將隨時準備好執行北約任務。
相較於上一次、2021年的英國航艦打擊群印太部署行動，此次英國航艦打擊群的編隊組成和演訓行程既展現英國的國際號召力，也凸顯英國與盟友致力提升協同作戰能力與實戰準備，無論是在歐洲－大西洋或印度－太平洋區域。
部署期間，陸續有12個國家投入軍機、艦與人員，加入英國領銜的航艦打擊群編隊；打擊群並陸續與總計超過30個國家聯合演訓。
打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將4月在打擊群啟程前曾接受中央社採訪表示，對印太區域的部署不僅不會削弱，反而有助增強英國在歐洲的實力。他今天說，打擊群如今返航，比啟程時更強大、能為北約提供更多能力，他為所有參與「高桅」行動的人員感到無比驕傲。
根據英國國防部和英國海軍的資訊，「高桅」行動期間，英國曾與9個不同國家的航艦打擊群共同演訓，且「威爾斯親王號」艦載第5代匿蹤戰機F-35曾在4個不同國家的航艦上起降，包括日本、義大利和美國，並與日、義、美的F-35戰機操演。
其中，「威爾斯親王號」艦載F-35戰機8月從由驅逐艦改造為航艦的日本海上自衛隊「加賀號」（JS Kaga）起降，是首度有英國F-35自日本戰艦起降，被視為英日持續深化安全防衛合作又一里程碑。「加賀號」與本月曾和英國執行類似操演的義大利「卡富爾號」（ITS Cavour）皆屬於輕型航艦。
英國海軍近日表示，與日、義、美的相關操演凸顯擁有F-35戰機的國家致力提升協同作戰能力，包括與對方航艦協作的能力。「威爾斯親王號」也是歷來部署最多F-35的英國航艦，最高紀錄同一時間搭載24架英國F-35。
值得一提的是，9月下旬，「威爾斯親王號」首度在南海為第二次世界大戰期間遭日軍擊沉的英國同名戰艦舉行紀念儀式，英、日軍方代表一同向戰艦遺跡所在水域投放花圈。這也是航艦「威爾斯親王號」首度造訪英國同名戰艦的長眠之地。
1941年12月，奉命駐防亞太以嚇阻、擊退日軍侵略的嶄新「威爾斯親王號」與建於一戰時期的英國海軍巡洋艦「反擊號」（HMS Repulse），在缺乏空中掩護的情況下，遭日軍偵測、攔截並自空中發動一連串猛烈攻擊。「反擊號」與「威爾斯親王號」雙雙遭擊沉，英方近850人陣亡。
由航艦「威爾斯親王號」領軍的打擊群英國編隊軍機、艦則是近日陸續返抵基地，包括「里契蒙號」返回英格蘭西南部普利茅斯（Plymouth）軍港、F-35戰機返回位於英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）的基地。英國國防部表示，總計至本週末有數千民眾在英國各地空軍和海軍基地迎接航艦打擊群人員歸來，規模為近20年來最大。1141201
