威盛：世界充滿不確定性 地緣政治和科技進步有衝擊

（中央社記者張建中新北24日電）IC設計廠威盛董事長陳文琦今天表示，全世界充滿各式各樣的不確定性，包括地緣政治與科技進步，會帶來很大的衝擊與影響。

威盛今天中午舉辦耶誕愛心義賣暨音樂聯歡活動，陳文琦與宏達電董事長王雪紅一同參加，與威盛員工同樂。

陳文琦受訪說，他在1、2個星期前剛從美國回來，今年走過全世界許多地方，大部分的人都以不確定描述當前情況，全世界充滿各式各樣的不確定性，包括地緣政治和科技進步，都會帶來很大的衝擊與影響。

陳文琦表示，地緣政治和科技進步的影響有正面，也有負面，相信台灣能夠同心合力，未來一年將充滿希望。

對於智慧眼鏡的前景，王雪紅說，AI實體出口會有很多項目，其中，智慧型眼鏡是非常可以發展的項目，她非常看好。（編輯：林家嫻）1141224