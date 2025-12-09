威聯通前3季每股賺30.84元 12/10起公開申購

（中央社記者潘智義台北9日電）儲存、網通及AI運算整合解決方案品牌威聯通科技前3季每股盈餘30.84元，將於12月10日至12日公開申購，申購股數計607張，承銷價暫定558元，12月16日抽籤。

威聯通專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構；威聯通耕耘全球市場逾20年，已成為全球極少數同時具備儲存、網通、AI運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器、企業網通等領域建立明確競爭優勢。

威聯通統計今年前3季營收新台幣45.96億元，稅後淨利9.32億元，毛利率56%，每股盈餘（EPS）達30.84元。

展望未來，威聯通表示，將持續強化儲存、網通與智慧運算3大領域的先進研發與市場布局，結合雲端與地端的創新應用，推動產業邁向智慧化、永續化的營運模式，成為引領企業資料基礎建設升級的關鍵推動者。（編輯：張良知）1141209