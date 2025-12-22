威聯通歡喜上櫃慘遭駭？ 官方迅速回應：並無漏洞或遭入侵！

威聯通今（22）日以每股588元順利上櫃，卻也傳出捲入資安疑慮中，然公司已迅速回應。（威聯通官方提供）

網路儲存設備大廠威聯通今（22）日以每股588元順利上櫃，開盤股價一度飆到730元，最終以690元收盤，仍展現出蜜月行情。不過中午自媒體傳出，威聯通捲入資安疑慮中，其核心雲端服務myQNAPcloud的「內部存取權限」（internal access）遭駭客掌握，並以400美元的價格兜售其高達1.7TB的資料。對此，威聯通也迅速回應，目前並無任何證據顯示本事件與myQNAPcloud服務有關聯，經查，亦無存在漏洞或遭入侵情形。

廣告 廣告

今日一早開盤，威聯通還在上櫃的喜悅中，然而還未到收盤，盤中便傳出威聯通出現資安疑慮，據媒體報導指出，駭客在暗網宣告掌握1.7TB儲存資料，同時取得威聯通核心雲端服務myQNAPcloud的「內部存取權限」消息一出，也引發市場關注。

威聯通今（22）日以每股588元順利上櫃，卻也傳出捲入資安疑慮中，然公司已迅速回應。（威聯通官方提供）

針對媒體報導，威聯通隨即於下午宣布，駭客所披露的受害裝置資訊為QTS 4.3.6版本，經查，並未發生大規模的安全事件回報，因此判定該事件屬於特定單一使用者設備的維運疏失（如弱密碼、網路設備錯誤設定），是在未啟用威聯通提供之存取防護措施下，導致遭未授權的第三方入侵並存取資料。

而威聯通也清楚說明，目前無任何證據顯示本事件與 myQNAPcloud 服務有關聯，且 myQNAPcloud 經查亦無存在漏洞或遭入侵情形。

根據威聯通指出，內部不僅設有個資保護機制，並依資安處理流程即時進行通報，以確認事件影響範圍與可能成因，同時透過既有管道嘗試聯繫使用者，提醒其設備可能存在資安風險須完善設定，確保其後續設備的安全性。

因此，威聯通也再次提醒客戶，應妥善設定設備安全，以確保資料安全。

不僅如此，威聯通強調，內部會針對可能影響用戶資安的事件進行審慎評估與說明，後續處理與資訊揭露將於調查結束後，依公司資訊揭露原則，彙整事件調查報告公告於在官方網站，以供外界查閱與參考。

更多鏡週刊報導

全台首間導入巡檢機器狗的商場 三重CITY LINK給予人的溫度和科技協助

家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算

嚴陳莉蓮大氣放手納智捷 鴻華先進成材與否考驗才剛開始