威聯通預計今年12月下旬掛牌上櫃 (圖)

[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、

新頭殼 ・ 6 小時前