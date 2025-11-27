威聯通12月下旬掛牌上櫃 邊緣AI與新品添動能

（中央社記者何秀玲台北27日電）網路儲存伺服器（NAS）品牌商威聯通預計今年12月下旬掛牌上櫃，董事長張明智說，威聯通有望受惠邊緣AI趨勢，今年也切入Scale-out（水平式擴充）儲存市場，若無匯率等外在因素干擾，明年營運有望優於產業平均增幅水準。

威聯通今天舉辦媒體交流會，總經理劉文義表示，威聯通主力產品線為NAS，占總營收比重約8成，NAS為可透過網路存取數位資料的伺服器，結合網路、儲存、運算於一體的資料保護伺服器，確保數位資產不會損毀或被竊取；另外還有加值產品線，為軟體訂閱及周邊，包括儲存周邊產品線、訂閱制軟體服務等。

他表示，資料經濟時代，儲存已從「設備」走向「戰略資產」，企業對私有化儲存、邊緣運算與資安防護的需求快速成長，威聯通從傳統NAS裝置供應商轉型為「整合儲存、網通與智慧運算的資料平台品牌」，以自主軟體生態與雲端管理技術，建立競爭門檻。

以營運表現來看，威聯通今年前3季營收為新台幣45.96億元，歸屬於母公司業主淨利為9.32億元，毛利率56%，每股純益為30.84元，賺超過3個股本。劉文義說，威聯通近3年營運穩健成長，受惠於企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望明年營運，張明智說，威聯通持續布局邊緣AI應用，也將是研發重心，期待邊緣AI成為具前景的市場，推出內建NVIDIA GPU/Intel NPU的智慧NAS平台，支援AI影像辨識、On-prem Intelligence（企業私有部署地端LLM）、模型訓練與推論任務，讓企業能在本地端掌握核心資料，降低雲端依賴，兼顧效能與合規。

他認為，若明年沒有匯率干擾等外在因素影響，在既有市場下營運有望優於同業平均增幅，今年增加水平式擴充Scale-out NAS新產品，看好市場規模將在2027年首度超越垂直擴充Scale-up NAS，希望對威聯通營運能有加乘效益。（編輯：潘羿菁）1141127