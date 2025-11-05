威能帝與李凱威各奪4獎橫掃中職頒獎典禮 林詩翔新人王兼救援王創紀錄

救援王為新科新人王林詩翔。圖／中職提供

中華職棒36年最大盛事，年度頒獎典禮今（5）日於高雄萬豪酒店登場，也象徵本季正式劃下句點。其中樂天王牌洋投威能帝豪取勝投王、三振王、最佳九人及年度MVP，味全龍強打李凱威也以4座個人獎項與威能帝並列為全場最多獎得主，包含：安打王、盜壘王、最佳九人及金手套二壘手。

投手獎項部分，樂天桃猿王牌洋投威能帝個人先拿勝投王及三振王，再奪最佳九人投手與年度最有價值球員。防禦率王由羅戈奪下，救援王為新科新人王林詩翔，中繼王則由高塩將樹拿下。

打擊獎項則呈現群雄割據，吳念庭奪打擊王、李凱威包辦安打王、盜壘王，並獲金手套二壘手、最佳九人二壘手四項大獎。全壘打王為洋砲魔鷹、打點王則由吉力吉撈．鞏冠拿下。

金手套獎由各隊菁英瓜分：投手後勁、捕手蔣少宏、一壘許基宏、二壘李凱威、三壘吳念庭、游擊江坤宇、外野岳政華、郭天信與陳傑憲。江坤宇更以精彩守備獲選「年度最佳美技獎」。

最佳九人獎同樣星光熠熠，陣容包含威能帝、張閔勛、許基宏、李凱威、吳念庭、江坤宇、宋晟睿、林佳緯、陳晨威與指定打擊魔鷹。

此外，富邦悍將李吳永勤拿下「年度最佳進步獎」、中信兄弟李振昌獲頒「東山再起獎」，樂天桃猿總教練古久保健二則以率隊奪冠之姿，榮登「年度最佳總教練」。



