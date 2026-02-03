威脅侵入領空! 美「強賣」加拿大F-35戰機 瑞典薩博急拋「鷹獅」橄欖枝

美國駐加拿大大使霍克斯特拉近日警告，若加拿大不推進採購 88 架 F-35 的計畫，美軍將「更頻繁」且「更深入」地進入加拿大領空執行任務。圖為 F-35 戰機。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）昨（2）晚稱 :「想讓加拿大成為第 51 州、格陵蘭會是第 52 州，委內瑞拉可以是第 53 州」，引起國際熱議。與此同時，美國駐加拿大大使皮特·霍克斯特拉（Pete Hoekstra）近日也發出強硬警告：若加拿大不推進採購 88 架 F-35 的計畫，美軍戰機將「更頻繁」且「更深入」地進入加拿大領空執行任務。

F-35A隱形戰機。(示意圖) 圖：擷取自《騰訊網》

根據《紅星新聞》與《環球時報》引述加拿大廣播公司（CBC）報導，這番「強買強賣」的言論，已徹底激怒加拿大政府，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）也下令重新審查這筆價值 190 億加幣的軍購案。

據《紅星新聞》指出，長期以來，加拿大空軍一直依賴美製 CF-18 戰機，且作為 F-35 計畫的「三級合作夥伴」，採購 88 架 F-35A 似乎是順理成章的升級選擇。然而，隨著川普上任後宣布對加發動貿易戰，甚至公開羞辱盟友，讓加拿大內部對於「完全依賴美國裝備」產生了巨大不信任。

加拿大總理卡尼。 圖 : 翻攝自央視新聞

霍克斯特拉直言，若加拿大訂單不足，美國為了填補北美防空司令部（NORAD）的戰力缺口，將採購更多美軍 F-35 並頻繁部署至加拿大領空。這種「你不買，我就自己飛進來」的態度，被各界視為美國對加拿大主權的公然蔑視。不列顛哥倫比亞省省長甚至將境內親美分離勢力的舉動稱為「叛國罪」。

《紅星新聞》分析，除了關係惡化之外，另一原因是 F-35 太貴了。文章提到，2011 年，加拿大總審計長披露，65 架 F-35A 戰鬥機的 30 年的生命週期成本高達約 212 億美元，遠超預期金額，當時採購計畫因此被叫停。

「鷹獅」戰鬥機。 圖：翻攝自 X NATO Air Command

而後在2017年啓動了「未來戰鬥機能力項目」（FFCP）公開招標計畫，經過一番角逐，F-35 戰鬥機與「鷹獅」戰鬥機兩款機型進入最後的競標。加拿大當時給出的預算是 160 億加幣（約 120 億美元，單價不超過 1.36 億美元），但後面又增加至 190 億加幣（約 139 億美元）。

在美加雙方騷亂之際，瑞典薩博（Saab）公司趁虛而入，為加拿大提供了一套極具吸引力的「B 計畫」。薩博提出的方案不僅包括「鷹獅」（Gripen）E 戰鬥機，還搭配了「全球眼」空中預警機。相比 F-35 每小時高達 4 萬美元的作業成本，「鷹獅」僅需約 1 萬美元。更關鍵的是，薩博承諾：在加拿大設立生產工廠與零部件工廠，同時將轉讓相關知識產權，協助加拿大建立國防自主能力。薩博也建議加拿大保留已生產的 16 架 F-35 用於北約任務，其餘 72 架改採「鷹獅」，以大幅節省預算。

EKOS 民調顯示高達 72% 的加國受訪者支持納入「鷹獅」。圖為「鷹獅」戰機。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

儘管薩博的方案誘人，且 EKOS 民調顯示高達 72% 的加國受訪者支持納入「鷹獅」，但加拿大空軍在早前的軍事評估中，F-35 在軍事能力評分上以 95% 完勝「鷹獅」的 33%。此外，若轉向瑞典，加拿大過去投入 F-35 計畫的「真金白銀」恐將付諸流水，且現有的 110 家加國供應鏈企業也將面臨衝擊。

據《紅星新聞》提到，若減少採購 F-35，美加數十年建立的防務一體化根基，尤其是北美防空司令部（NORAD）的合作都將面臨新的困境。

