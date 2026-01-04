即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，羈押將近1年後交保，重獲自由的他，「復出」動向備受外界關注。他近日陪同白委陳昭姿拜會藍綠黨團，談及朝野僵局，指稱就在總統賴清德「一念之間」。行政院前政務委員張景森直言，柯已經把民眾黨帶回關鍵少數，告別現任黨魁黃國昌的中二搗蛋路線。對此，柯文哲今（4）日火氣相當大，表示搞他就算了，若再搞黃國昌「我一定焦土政策」。

柯文哲稱，張景森是民進黨裡很有智慧的人，他以前是台大土木系教授，「他講的我都懂」，今天台灣政局的紛擾，就是賴清德一念之間，「你現在怪大彈劾，當時為什麼搞大罷免？你要去搞人家，現在當然一定會反撲，有時候是自己搞出來的」。

接著，柯文哲又說，如果賴清德上任時，採取比較聯合政府的概念，跟在野黨協調，就不會搞到今天這個局面；不過事情已經發生了，我們就解決問題，一樣一樣解決。

關於軍購案，柯文哲表示，要申請預算不能靠2張A4紙，立法院誰敢蓋章，民眾也不同意，付出去超過6000億東西沒有來，現在還要再拿1.25兆，「你覺得立法院有辦法？就算民進黨立委，我看也答應得很心虛」。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝柯文哲YouTube）

針對中央政府總預算，柯文哲認為，台灣過去不是沒有遇到僵局，去年有僵局也是解決，民進黨政府不能抱著「要審就審，不審拉倒」的態度，3黨都有總召，若彼此之間有什麼困難，再各帶1個人來，6個人坐下來好好談，一定會有個協調，「還是那句話，在賴清德一念之間，你是高位有權勢的人，才能整合其他人」。

接著，柯文哲話鋒一轉談到黃國昌，他直指「我不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，把我柯文哲關了1年，一笑置之那就算了，還派人放話如法炮製，把黃國昌再搞1遍，『你們弄柯文哲就算了，如果再搞黃國昌我一定焦土政策』，不可以司法當政治工具用」。

原文出處：快新聞／威脅司法？柯文哲稱被關1年就算了 但黃國昌若被搞「一定做這事」

