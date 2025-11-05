威脅小島國棄環保協議 ! 《金融時報》怒批 : 美在國際會議上「耍流氓」

英國《金融時報》引述多位外交人士爆料指出，美國官員在會場上採取前所未見的強硬手段，以威脅與恐嚇方式逼迫多個非洲、太平洋及加勒比地區小島國放棄支持該項環保協議，被形容為「史上最流氓的外交行為」。 圖:翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 在倫敦舉行的聯合國國際海事組織（IMO）會議上，一場關於「全球航運淨零排放框架」的討論，竟意外演變成一場「外交霸凌」。英國《金融時報》引述多位外交人士爆料指出，美國官員在會場上採取前所未見的強硬手段，以威脅與恐嚇方式逼迫多個非洲、太平洋及加勒比地區小島國放棄支持該項環保協議，被形容為「史上最流氓的外交行為」。

根據報導，多名與會代表指控，美方官員並非透過正規談判程序說服他國，而是在會場走廊與茶歇時間以「暗示與威脅」逼迫對方讓步。有外交官透露，美國官員當面警告：「若支持該協議，你們的貨船進入美國港口將被加收費用，官員與家屬簽證也可能受限。」甚至還有人被告誡「回國轉機若經美國，最好小心點」。

南太平洋島國諾魯（Nauru）。 圖:擷自X帳號@turhanbozkurtx

一名代表形容：「那根本像紐約街頭黑幫片的現場，美國在各代表團之間遊走，威脅各國回去必須改變立場。」更有國家收到美國的正式外交照會，明言若不配合，將遭到「對等報復措施」，包括提高關稅、增加港口費、甚至取消船員簽證。

這場衝突的焦點是「全球航運淨零排放框架」該計畫旨在以獎懲制度促進航運業減少碳排放，原本獲得包括中國、歐盟、日本、印度及巴西等多國支持。然而，美國在川普重返白宮後立場急轉直下，直接退出談判，並全面反對該協議。川普曾多次宣稱「全球暖化是騙局」，並指氣候政策損害美國利益。

美國在川普重返白宮後立場急轉直下，直接退出談判，並全面反對該協議。川普曾多次宣稱「全球暖化是騙局」，並指氣候政策損害美國利益。圖：翻攝川普推特（資料照）

據《金融時報》報導，美方這次的強硬手段讓整場會議陷入「震驚與混亂」，最終導致協議未能通過，而是被迫延後 12 個月再行表決。

多名資深談判代表批評，美國的行為已超越正常外交範疇，形同「暴徒外交」。一位受訪人士直言：「他們不需要明說會怎麼懲罰你，只要讓你明白會有後果。」甚至有歐洲外交人士指出，這是他所見過「最具破壞性、最具威脅意味」的一場國際會談。

隨著氣候變遷的影響，吐瓦魯正面臨海平面上升的威脅，部分領土有被海水吞噬的風險，專家預測此小國可能會在 30 至 40 年間因海平面上升而淹沒。 圖片來源: X 帳號@Taiwan_News_Ch

外界認為，這反映出美國在川普政府下的外交轉向：從「規則倡導者」變成「規則破壞者」。在關稅、貿易與環保議題上，美國多次以單邊制裁與經濟脅迫手段迫使他國屈服，被指「只按自身利益行事」。政治觀察人士指出，美國此次在環保議題上展現的極端手法，不僅損害其國際形象，也削弱了全球對國際規則的信任。

「當強權可以隨意威脅弱國、操控規則，最終受傷的將是整個國際秩序。」分析認為，若這種「誰橫誰有理」的現象持續蔓延，未來全球治理將面臨更深的信任危機。

