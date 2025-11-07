即時中心／林耿郁報導

中國解放軍第三艘航母「福建號」昨（7）日正式編入海軍序列，象徵北京在航母技術與遠洋戰力上邁入新階段。福建號搭載電磁彈射系統，可起降艦載預警機、隱形戰機，對台灣及周邊海域的空中預警、打擊能力形成實質威壓；習近平更表示，這三艘航母必將為「祖國統一」做出貢獻。

想威脅誰？綜合外媒報導，中國解放軍第三艘航空母艦「福建號」服役典禮，7日於海南島三亞軍港舉行，由國家主席習近平親自主持，並授旗予艦長。

廣告 廣告

中國央視畫面顯示，殲-15T戰機、殲-35隱形艦載機，以及空警-600預警機陳列甲板，意在展示福建號的「全譜系投射能力」。

習近平更向官兵喊話稱「都是英雄」，強調航母將成為未來「統一戰爭」的重要節點。

電磁彈射提升預警與打擊距離 直指「為統一貢獻」

福建號是中國第一艘配備電磁彈射器（EMALS）的航母，與美國最新福特級航母採用的技術一致。

不同於前兩艘採用「滑跳甲板」的遼寧號與山東號，新技術可讓艦載機攜帶更多燃料與彈藥、飛得更遠，尤其能起降固定翼預警機，擴大雷達監控半徑與戰場掌握度。

中國軍事專家張學鋒在央視節目上聲稱，福建號可在西太平洋築起上千公里「拒止線」，遏阻美軍東向進入台海支援，在未來祖國統一戰役中「扮演關鍵角色」。

三航母輪值成形 台灣、美日受威脅

福建號編成後，中國航母進入三艘體制，意即可進行「一艘訓練、一艘維修、一艘部署」之輪替，形成全年常態運作能力。

未來中國航母艦隊，可能於台灣周邊以及南海海域「不間斷」展示武力，對台灣、南海爭議國家（如菲律賓）展開「持久戰略壓迫」。

原文出處：快新聞／威脅擴大！中國「福建號」航母正式服役 恐形成「全年無休」壓迫模式

更多民視新聞報導

福建艦過台海！解放軍稱科研任務 國防部：全程掌握動態

中航母"福建號"首度通過台海 專家:兼具技術與政治目地

中國福建艦展示「電磁彈射」技術 美專家：將大幅提升遠洋作戰能力

