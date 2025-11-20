威脅日本將沒有大熊貓！中國網友無言狠吐槽

▲東京上野動物園的兩隻大熊貓將於明年2月返回中國，中媒警告，若中日關係持續惡化，中國將停止租賃大熊貓給日本。圖為上野動物園的大熊貓。（圖／記者陳政嘉攝）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近期降至冰點，北京為日相高市早苗「台灣有事」言論祭出旅行勸導令、禁止水產進口等多項反制措施，而日本國內僅存的兩隻大隻大熊貓將在明年2月回到中國，中媒警告中國可能不再向日本租賃新的大熊貓，引發中國網友兩派聲浪。

中國北京日報、看看新聞等媒體報導，日本國內目前僅剩兩隻大熊貓，為東京上野動物園的曉曉、蕾蕾，此前日媒記者曾透露，這兩隻大熊貓將於明年2月回到中國，到那時候日本全國將沒有大熊貓。遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋及業內人士警告，如果日本政府繼續不思悔改，中日關係持續惡化，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，明年2月過後，日本國內將不會再有大熊貓。

「最後2隻旅日大熊貓即將回國」、「日本馬上要沒有大熊貓了」等話題，在中國社群平臺「微博」上引發討論，不少小粉紅網友都支持說：「我們的國寶大熊貓代表的是和平友誼，日本有嗎？」「不值得將國寶送去那個國家」、「所有中日友好的行動都應該馬上結束」、「以後都不要把熊貓送到好戰的彈丸之地」、「他們有熊就行了，不配有熊貓」。

不過，也有許多網友相當無言：「無了個大語，這麼重要的事情，全國不得放假兩天慶祝啊」、「這是什麼邏輯」。在抖音上也有大批網友嘆說：「有沒有體面點的贏法」、「有沒有更好一點的贏法」、「大熊貓願意嗎」、「2隻，那豈不是一下贏兩次」、「連續發了一個禮拜僅家人可見的朋友圈」、「這件嚴重程度不亞於我早上上班打卡遲到一分鐘」、「沒什麼能播就播一下天氣預報」。

▲東京上野動物園的兩隻大熊貓將於明年2月返回中國，中媒警告，若中日關係持續惡化，中國將停止租賃大熊貓給日本，引發網友嘲諷。（圖／翻攝自抖音）

