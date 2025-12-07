威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆

國際中心／游舒婷報導

中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，昨（6）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國駐日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。

中國駐日大使館又發文嗆聲。（圖／取自X）

昨（6）日，中國軍機從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。對此，日本防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。

廣告 廣告

而中國駐日本大使館則是進一步發文嗆聲，貼出一篇藍底白字的圖片表示：「在台灣問題上玩火的人，必定會把自己燒毀。」用字相當強硬，再度傳達出對日本政府的威脅。

不過，這篇貼文底下的網友們卻一面倒酸中國，紛紛留言表示：「我都知道了，所以你把手上那根火柴給丟掉吧」、「是誰在玩火啊？明明是你們先對我們進行雷達照射的吧」、「一個威脅其他國家的國家最終會被它威脅過的人燒死」、「如果真心想要和平與穩定，為什麼還要做雷達照射這種事？明明是你們自己在點火而已。」

更多三立新聞網報導

出國小心！申領「1證件」恐喪失台灣身分 移民署證實了

中國記者想套話「台灣屬於中國」日外相1招閃過 她當場安靜

中國官媒轟日在台協會「培養媚日人士」自家網友反酸：外語能力待加強

歸化日本籍！華裔日籍議員挺台灣有事 1句話嗆爆中國

