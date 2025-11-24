威脅生命的挑戰！雷艾美登「非洲之巔」淚崩 國手爬到心臟不適

《上山吧！台灣隊》挑戰「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰。三立提供

實境冒險節目《上山吧！台灣隊》由《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，並集結台灣體壇之光郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文等人，一同挑戰180天內橫跨歐、亞、非三大洲的極限任務。節目將攀登「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣挑戰最美的聖稜線，見證屬於台灣的堅毅與榮耀。

節目拍攝橫跨低氧、高風險環境，團隊在極限條件下奮戰，最常出現的畫面是「哭」，最常聽到的話是「我覺得我不行了」。連世界級跆拳道女將文姿云都坦言「心臟不舒服」，但仍堅持不放棄。主持人雷艾美多次挑戰極限，也在山上落淚，她說：「我不想成為拖油瓶。」團隊間互相鼓勵打氣，彼此支撐完成艱鉅挑戰。

雷艾美忍不住崩潰。三立提供

楊盛堯（Max）此行不僅挑戰體能極限，更扮演全隊的「營養總舵主」，為維持戰力，他特別準備萃滴雞精煮雞湯打氣，甚至在非洲山頂現煮珍珠奶茶，他表示為讓世界嚐到台灣的珍奶，特地背著食材上山。沒想到在海拔5400公尺時高山症發作、體力幾乎耗盡，最後在八弟協助下完成煮珍奶任務，全隊在山頂舉杯慶祝，用熱騰騰的珍奶為台灣精神乾杯。

雷艾美回憶這次登山過程，直言是「生命被威脅的一次挑戰」；眾人從非洲熱帶森林一路走到冰河凍原，海拔超過5000公尺時開始暈眩、失去平衡感，八弟更因缺氧一度「邊走邊想睡」。節目最終回歸台灣挑戰聖稜線，全體成員都驚嘆：「才知道台灣的山林有多壯麗。」《上山吧！台灣隊》將於 12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播。

《上山吧！台灣隊》極限挑戰。三立提供



