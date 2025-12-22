威脅要炸南韓國防部 上網發文的男性嫌犯被捕

南韓光州一名20多歲男性，上網發文威脅要炸毀南韓國防部，遭警方循電腦IP位址逮捕。

南韓一名20多歲男性，因為上傳威脅要在南韓國防部放置炸彈的文章，今（22）日在光州遭到警方逮捕；此外，南韓警方並沒有在國防部發現任何疑似炸彈的物體。（葉柏毅報導）

據南韓「光州西部警署」表示，這名涉嫌上傳威脅文章的20多歲男性，是在21日晚間9點半左右，在光州西區一家網咖，以「將在大韓民國國防部設置爆破物」為題發文，文中並表示，會在23日下午6點引爆炸彈。

警方隨即兵分兩路，一路追查發文嫌犯，另一路則搜尋南韓國防部建築內外，查察是否有疑似為炸彈的物體，所幸並沒查到；隨後，根據發文者的IP位址，鎖定了嫌犯身份，在家中將嫌犯逮捕。

南韓媒體報導，除了南韓國防部之外，包括Kakao、Naver、KT及三星電子等韓國大型企業，近期不斷收到炸彈威脅。Kakao在12月15、17及18日接連收到炸彈威脅，但目前並無實際事故發生。