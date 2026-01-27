威脅調高南韓關稅為了轉移國內怒火？傳川普還想幫酷澎出氣

2025年10月29日，美國總統川普在慶州出席晚宴時，與南韓總統李在明合影。美聯社



美國總統川普週一（1/26）突然威脅要調高對南韓進口商品的關稅稅率，表面理由是不滿南韓國會拖延通過南韓投資美國法案。不過有分析認為，川普此舉很可能是為了轉移國內對ICE執法殺人的不滿。另有媒體報導，川普還可能是為了替網購平台「酷澎」遭南韓政府調查而幫忙出氣。

川普週一在社群媒體Truth Social發文表示，他去年7月和南韓總統李在明「為兩國達成一項偉大的協議」，而他去年10月底赴南韓時又再度確認這項協議內容。然而南韓國會遲遲未通過相關投資備忘錄，讓他非常不滿，於是決定調高南韓銷美商品關稅稅率至25%。

KB投資證券（KB Securities）投資經理金彼得（Peter Kim）向「彭博新聞」表示，川普的最新威脅只是他的一貫做法，也就是隨時更動協商條件。金彼得還說，南韓在落實投資上有所延誤是因為得經過一定的立法流程，而目前沒有任何跡象顯示，南韓國會故意拖延通過法案。

南韓前貿易談判代表崔皙泳向路透社表示，川普的發文是為了向南韓政府施加最大壓力，迫使韓方在接下來的非關稅壁壘協商中讓步。

路透社同時引述熟知美韓談判過程的知情人士指出，川普很可能是為了「酷澎」（Coupang）出氣。

酷澎是在美國上市的網購平台。該公司去年底爆出3370萬筆用戶個資外洩，遭到南韓政府調查，引起美國投資人不滿。兩家主要的美國投資公司Greenoaks與Altimeter本月22日向美國貿易代表署（USTR）指控，南韓總統李在明與該國執政黨「共同民主黨」是「親中反美勢力」，還指控南韓國務總理金民錫曾指示以「掃蕩黑手黨般的決心」處理酷澎事件。

另據南韓韓聯社報導，川普再次向南韓祭出關稅施壓，可能和他近日在國內面臨的政治危機有關。

美國聯邦幹員近日在明尼蘇達州執行逮捕外來移民任務時，槍殺兩名抗議的美國公民，而引發全美怒火。韓聯社分析，川普可能是為了要在11月舉行期中選舉前取得實際經濟成果，作為鞏固選票的政績，才會又打出關稅牌。

