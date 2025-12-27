威脅運將國道飆車：讓你下課！ 脫序男「脫褲尿整車」下場慘了

一名計程車司機日前接單載送一名男乘客前往新竹，不過在上了五楊高架之後，對方竟然出言恐嚇，還企圖在車內搶鑰匙，甚至直接在後座尿尿，司機事後將整段對話PO網，引發網友熱議。對此，台北市中山警分局證實，該名司機已經報案，全案將依恐嚇及公共危險罪嫌偵辦。

一名乘客出言恐嚇司機，還在人家車上尿尿。（圖／翻攝自臉書）

這起事件發生於平安夜當天的凌晨，一名司機從台北載了一名男乘客到新竹，路程大約1小時，不過在上車才過了14分鐘，乘客就突然脫口一句：「半小時如果 沒有到家，我就拍謝了，2點35如果我沒有到家，我就拍謝了。」短短10幾秒內就說了同樣的話好幾次，後來更直接嗆明要「拳打腳踢」，要讓司機「下課」。

不過這位乘客的荒唐行徑不僅於此，他後來向前疑似在尋找司機的車鑰匙，企圖拔掉鑰匙，讓車輛強制在高速公路上停下，後來又拉扯司機脖子上的掛繩，但因為後頭都是車，加上自己在高速公路上，司機只好硬著頭皮繼續行駛，但沒想到的是，他最後竟然脫下褲子，直接在車上尿尿，還尿得整車都是。

司機無奈表示，自己開計程車開了6年多，最近還牽了新車，如今又遇到這樣的事情，這口氣讓他難以嚥下去。不少網友看完事發經過，紛紛要他直接去提告。

針對這起事件，北市警方證實司機已前來報案，全案將依恐嚇及公共危險罪嫌偵辦。

