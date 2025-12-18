威鋒擴展產品版圖！ 推出USB 集線器控制晶片進軍工用市場

威鋒。資料照



USB4、SuperSpeed USB、USB 2.0 及 USB PD 控制晶片廠威鋒宣布推出全新工業級 USB 2.0 集線器控制晶片產品線──VL122 與 VL123，正式進軍工業級應用市場，樣品預計於 2026 年第二季提供。威鋒將於明年CES 國際消費電子展中展出產品線。

威鋒的工業級 USB 2.0 集線器控制晶片，專為在 -40°C 至 +85°C 的寬溫環境中穩定運作而設計，具備強化的訊號完整性與低功耗架構，適用於嵌入式系統、伺服器、工業電腦、智慧零售終端等多元應用。此系列控制晶片進一步擴展威鋒電子的產品版圖，涵蓋工業級連接解決方案，協助客戶打造高可靠度、高可用性的系統，並在嚴苛的溫度環境中實現更靈活的部署。

威鋒產品暨製造工程部門處長何志龍表示，威鋒已建立完整的工業級產品可靠度驗證流程，從產品規格確立開始，導入品質與可靠度為核心的設計流程，並一路涵蓋到最終的佈局實現階段。同時，關鍵設計智財驗證與全晶片系統驗證，皆符合國際電子環境應力標準測試規範。

何志龍指出，威鋒建置完整的產品驗證實驗室，透過高涵蓋率的自我除錯測試向量與專業測試設備，完整驗證晶片的電氣特性極限與耐受度，確保客戶產品在應用領域達成最低的 DPPM 表現。亦從製造與測試夥伴取得認證測試數據並持續監控，以確保產品品質受到嚴格控管。

VL122 為一款 4 埠 USB 2.0 集線器控制晶片，完全符合最新 USB 2.0 規範（2025 年 6 月更新），支援 DCR 規範及相關 ECN 更新。VL123 為即將推出的 4 埠 USB 2.0 集線器控制晶片，有別於 VL122 的 Single Transaction Translator（STT）架構，VL123 採用了 Multiple Transaction Translator（MTT）架構，能顯著提升多個 USB Full-Speed 裝置同時運作時的傳輸效能。

VL123 支援與 VL122 相同的彈性化設定方案，透過 SMBus 或 EEPROM 進行管理，並與 VL122 封裝針腳完全相容，方便設計升級。樣品預計於 2026 年第二季提供。

