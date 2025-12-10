威震角頭吳明達當街遭連開5槍 槍手越判越輕...二審獲減刑

威震集團吳明達去年遭槍擊，槍手二審獲減刑。資料照片

男子彭郁翰不滿經營的咖啡廳遭「威震集團」吳明達索討保護費，去年7月10日下午在北市大同區重慶北路上的「天龍三溫暖」外埋伏，抓準時機朝吳明達一行人連開5槍，士林地院一審判處12年，案上訴至二審，因彭郁翰已與告訴人達成和解，並賠償損害，殺人未遂罪部分改判7年6月，未經許可寄藏制式手槍罪不變，兩罪合併執行，彭郁翰應服刑11年。

士林地院一審認定，彭郁翰犯未經許可寄藏制式手槍罪，處徒刑4年6月，併科罰金15萬元，如易服勞役以1000元折算1日；又犯殺人未遂罪，處徒刑8年6月。有期徒刑部分應執行徒刑12年。

廣告 廣告

上訴二審，高院考量彭郁翰已在審理期間與告訴人達成和解，並給付損害賠償金，殺人未遂罪改判為有期徒刑7年6月，並依法宣告沒收本案槍枝及供殺人未遂所用的側背包。至於未經許可寄藏制式手槍部分，高院難認量刑有何違法或不當之處。故被告此部分上訴為無理由，應予駁回，兩罪合併執行，彭郁翰應服刑11年。

全案源於2024年7月10日下午，彭郁翰在「天龍三溫暖」外埋伏，等吳明達一行人走出後，尾隨其後，近距離持槍朝吳明達等人連開5槍，導致吳左手掌骨開放性骨折、神經損傷 、左大腿2處穿透傷，與吳同行的囊男右小腿開放性骨折，2人送醫急救後撿回一命。

彭男犯後赴派出所自首，他在偵查中供稱，是因不滿吳明達向其經營的咖啡廳索取保護費，加上妻子懷孕背負經濟壓力，種種負擔下憤而開槍報復，並否認有殺人意圖。



回到原文

更多鏡報報導

180度大轉彎！仙塔律師洗錢、洩密「全認了」 願繳回律師費拚減刑

親生的！狠父「肛門灌水、重拳擊破肝胃」釀2歲童殞命 確定入獄18年

柯文哲不滿禁直播！控北院卡資訊公開 京華城案提抗告