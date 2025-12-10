威震集團吳明達「遭伏擊開5槍」中彈！槍手二審減刑改判11年

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

黑社會組織「威震集團」成員吳明達去（2024）年7月在台北遭槍擊受傷，震驚社會。槍手彭郁翰投案後供稱，因不滿吳明達向其經營的咖啡廳索討保護費才憤而開槍，並朝吳與同行友人連開5槍，造成兩人受傷。一審法院依殺人未遂罪判彭12年徒刑；案件上訴後，高等法院今（10）日二審改判有期徒刑11年，全案仍可上訴。

威震集團吳明達去年遭槍擊，槍手彭郁翰今二審被判11年。（圖／吳明達臉書）

判決指出，事發當時吳明達與司機在台北中山區某三溫暖店與友人聊天，彭郁翰突然持德製SIGSauerP320手槍現身，朝吳與友人連續開槍，吳手部中彈，友人則腿部受傷。兩人緊急送醫，所幸皆無生命危險。

警方著手追查時，彭郁翰便主動持槍到寧夏派出所投案。他供稱，因先前在附近經營咖啡廳時遭吳明達派人索討保護費，心生不滿，隨身攜帶已故友人留下的槍枝，當天見到吳的行蹤後決定跟隨並動手。檢方聲押獲准後，一審依殺人未遂罪判刑12年。

二審法官認為，彭郁翰在市區公然持槍開火，造成2人受傷，嚴重危害公共安全，顯示其法治觀念薄弱，不容輕縱。不過，彭已賠償吳的受傷友人並達成和解，因此酌減刑度，改判11年有期徒刑。

吳明達曾因1998年槍殺北聯幫主唐重生案而聲名大噪，原被判無期徒刑，2017年假釋出獄後再度組織威震聯盟，重返江湖。

