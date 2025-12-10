威震集團董座三溫暖遭槍擊 槍手二審改判11年

威震集團前董座吳明達2024年7月在北市天龍三溫暖遭槍擊，槍手彭姓男子稱因不滿咖啡廳被收保護費開槍報復，一審遭士林地院判刑12年，上訴二審今改判11年。

槍手彭郁翰二審改判11年徒刑。（圖／資料畫面）

回顧此案，吳明達去年7月10日下午5時許，在北市大同區重慶北路天龍三溫暖門口遇到埋伏，槍手彭郁翰（33歲）見吳明達出現，持SIG saucer P320制式手槍朝他連開5槍，造成吳手部中彈、司機腳部受傷，2人送醫治療後後無生命危險。

彭郁翰埋伏槍擊吳明達。（圖／資料畫面）

彭男犯案後帶槍前往北市大同警分局寧夏派出所投案，他應訊時聲稱自己經營的咖啡廳，曾遭吳派人收保護費，才會拿已過世朋友的手槍開槍報復想教訓一下對方，一審遭士林地院依槍砲及殺人未遂罪判處12年有期徒刑。

廣告 廣告

全案上訴高等法院審理，法官審酌彭男審理期間與告訴人達成賠償和解，並已給付賠償金，殺人未遂罪改判為有期徒刑7年6月，槍砲罪部分駁回，2罪合併執行改判有期徒刑11年，全案仍可上訴。

延伸閱讀

巴基斯坦裔男疑策劃大規模槍擊「殉道」 美警逮捕起出多把槍支

華府又傳槍響！郊區飯店美食街爆槍擊1死1傷 警方認定非隨機事件

秘魯總統參選人遇槍襲「臉部爆血」 狂開12槍反擊脫險