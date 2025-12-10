「威震集團」吳明達遭槍擊 槍手二審改判11年

記者楊佩琪／台北報導

▲槍手彭郁翰一審被判刑12年，二審改判11年。（圖／資料畫面）

威震集團董事長吳明達2024年7月間，在台北市大同區「天龍三溫暖」外遭槍手彭郁翰槍擊，吳明達及友人中彈，幸送醫後撿回一條命。一審彭男被判刑12年，高等法院10日二審宣判，考量彭男與吳明達的友人和解，改判刑11年。仍可上訴。

根據判決，彭男因不滿吳明達要小弟向其經營的咖啡餐廳收取保護費，於2024年7月10日下午，得知吳明達在天龍三溫暖，便帶了手槍1把，16發子彈前往附近騎樓埋伏。待見吳明達走出三溫暖，並與友人在門口聊天，衝上前朝吳明達連開5槍後逃逸。吳明達則左手掌、左大腿中彈，其中1槍射中友人的右小腿，2人被送醫急救，經治療後撿回一命。

一審彭男被依未經許可寄藏制式手槍罪，判處有期徒刑4年6月，併科罰金15萬元，得易服勞役。又依殺人未遂罪，判刑8年6月，應執行有期徒刑12年。

二審高等法院審理後認為，彭男確有殺人未遂等犯行，其辯稱朝吳明達腳部以下射擊應無殺人犯意，及友人為受流彈波及，僅成立傷害罪等語，並不可採。

審酌彭男持有之槍枝、子彈為有高度危險性之違禁物，使用時動輒造成死傷，卻明目張膽在市區開槍射擊，使被害人受槍傷，並造成公眾及他人恐懼不安，法治觀念偏差、目無法紀，罔顧他人生命法益，嚴重影響社會治安、公然挑戰法秩序，犯罪情節嚴重，不宜輕縱。

又考量彭男犯後飾詞否認之態度，及智識、教育程度、工作、家庭狀況等情，及與吳明達友人達成和解但與吳明達尚未和解等情，殺人未遂罪部分，判處7年6月有期徒刑，其他上訴駁回，應執行有期徒刑11年。仍可上訴。

