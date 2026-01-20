威風虎帽最新造型曝！ 高捷人氣王「蜜柑站長」虎袍加身

高雄市 / 綜合報導

高雄捷運人氣王「蜜柑貓站長」最新造型曝光，披上虎袍、戴上威風虎帽，可愛模樣讓人招架不住，另一套則是雲林北港朝天宮的媽祖轎班服，瞬間化身最萌香燈腳，預計將在1月31日和2月18日大年初二，在高雄捷運橋頭站與旅客互動。

高捷人氣「蜜柑」貓站長，虎袍加身，戴上威風虎帽，露出兩雙貓耳朵，用無辜眼神看向鏡頭，讓人心臟爆擊，真的有夠Q，蜜柑化身虎爺，圓滾滾的大眼睛，恐怕要讓旅客們瞬間融化，而這次服裝可不只一套，換上媽祖轎班服，立刻變身香燈腳，但蜜柑的頭似乎有點大，一低頭，帽子掉下來，真的萌翻天。

高雄捷運公司公共事務處經理張珏瑋說：「我們在1月24日，還有一台彩繪列車，也會在同時間進行運行，一直到4月30日。」穿在蜜柑身上增添過年喜氣，1月24日彩繪列車運行一直到4月30日歡迎乘客搭車，造型千變萬化的蜜柑站長，之前在聖誕節，或是有活動時，都有特殊裝扮，這次首度漢北港朝天宮合作，將繞境文化結合大眾運輸，預計1月31日和大年初二，分別換上兩套服裝，在捷運橋頭站和民眾互動，而設計服裝的是蜜柑粉絲。

高雄捷運「蜜柑站長」粉絲小空說：「覺得穿在蜜柑身上，應該會很可愛，所以就把它做出來，我很喜歡蜜柑，非常可愛。」量身幫蜜柑定打造，花了一個月的精巧貓裝，一曝光，不少人敲碗想要買。

民眾說：「我最喜歡的是虎爺的那一款，我覺得超級可愛，牠就好像一隻小老虎，有出那個小衣服的話，我也想要買給我家貓咪，我會喜歡虎爺戰袍一點，跟蜜柑比較搭配。」高捷還推出多種蜜柑周邊商品、一卡通等等，蜜柑魅力持續延燒，可愛程度實在讓人招架不住。

