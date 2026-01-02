娃兒畫卡片祝福植物人 生命教育奠基
新年新希望，高雄有一群幼兒園小朋友，在卡片上畫下卡通及愛心，並寫下祝福給植物人，希望這個卡片能放在他們的床邊，祝福他們獲得更好的照顧，也過個好年。
21位大班娃兒，當起超級加油員外，還寫下新年新希望。
「幫助植物人大家一起來。」
娃娃祝福，一筆一畫，還畫了許多愛心跟卡通人物。
小朋友 蘇同學：「花和庫洛米，(植物人)頭腦受傷，他們只能躺在床上。」
小朋友 洪同學：「(卡片)放在她的身邊，因為植物人躺在床上，一點都不能動。」
幼兒園園長 洪欣吟：「因為平常的課程當中，我們也把生命教育，融入在我們的教保活動當中，他們能夠更理解，就是植物人的一個感受。」
小卡片上童顏童語，滿是小孩的純真。
小朋友 丁同學：「送給植物人滿滿的愛。」
創世基金會鳳山院長 林瑪俐：「都希望說 這個愛的種子，可以從小小種子 開始種起。」
「3 2 1 點亮。」
財神爺帶著幼童，點亮燈也點亮希望，讓善的種子，未來有天能長出助人的花朵。
更多 大愛新聞 報導：
暖化擾亂大氣環流 迅速降溫暴雪難測
高牆內的懺悔 穿越鐵窗回首已重生
其他人也在看
吳德榮：2至4日低溫探7度以下 下週可能有寒流
（中央社記者黃巧雯台北2日電）氣象專家吳德榮說，今天至4日晨入冬最強冷空氣籠罩，預計本島出現7度以下平地最低溫，4日白天至5日傍晚冷空氣減弱，6日下午轉晴冷，強冷空氣緊接南下，有機會挑戰首波寒流。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
元旦領錢啦！文化幣、生育補助、TPASS乘車回饋、租金補貼、國旅生日住宿金領取資格一次看
元旦領錢囉！2026年即將到來，在新的一年裡，政府在生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋，符合條件者就有機會省下荷包。究竟補助及回饋內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶您一次看懂！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 46
革命聲浪四起 21省陷癱瘓! 伊朗總統 : 若不改善人民生計 我們將下地獄
[Newtalk新聞] 《耶路撒冷郵報》 1 日報導，由於物價飛漲和貨幣暴跌，伊朗民眾抗議持續進行，伊朗總統馬蘇德·裴澤斯基安在週四上午的一次採訪中表示，政府必須願意解決人民的關切。 「如果我們不解決人民的生計問題，我們將下地獄。」 裴澤斯基安說 : 「因此，我們必須以各種可能的方式努力，無論作為個人、作為社會群體、作為資本家，還是作為政府，來解開人民的結。」 據《福斯新聞》報導，週三，伊朗局勢急劇升級，因深陷政治與經濟雙重危機，全國爆發了近年來罕見的「大罷工」。政府被迫下令關閉 21 個省份的企業、大學及政府機構。隨著示威活動進入第四天，抗議者與安全部隊在多座城市發生激烈衝突，局勢幾近失控。 伊朗多座城市市場與集市關閉，抗議活動不僅集中於首都，也在包括大不里士等城市。 圖：翻攝自 X@以色列戰爭 本周早些時候，裴澤斯基安在社交媒體上確認，他已指示內政部長考慮示威者的「合法關切」。 伊朗政府表示，它「承認抗議」，並將「耐心傾聽，即使面對嚴厲的聲音」。 政府發言人法特梅·穆哈傑拉尼在國家媒體上表示：「我們正式承認這些抗議……我們聽到了他們的聲音，我們知道這源于人民生計所面臨的自然壓力。」新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 2
沙烏地空襲阿聯代理人後！葉門亞丁國際機場全面停飛
據《路透社》報導，亞丁國際機場是胡塞武裝（Houthi）控制區以外地區的主要國際門戶，當天機場內擠滿旅客，人們在航廈內焦急等待航班動態的最新消息。1日稍晚，葉門方面消息人士表示，亞丁與阿聯以外所有目的地之間的航班將恢復運作，不過《路透社》當時尚無法立即證實該說法...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
1月新制懶人包：最低工資漲至2萬9500元、生育補助每胎10萬、病假還有全勤拿
1月新制除了最低工資調漲之外，在交通、醫療、民生上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列1月新制，帶你一次了解，1月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 週前 ・ 132
高雄跨年｜Lulu性感開唱！陳漢典緊盯「眼神充滿愛」 市府預告：有加碼
高雄跨年「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」，今天（12／31）集結17組台韓超狂卡司。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「我是台灣人」貓圖洗版！外網回嗆沒人在乎 反制措施曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導近期不少台灣網友在社群平台Threads上，以貼貓咪圖片搭配「你好，我是台灣人」等字樣，加入外國網友的貼文討論。不過律師雷...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 251
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 36
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 76
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 413
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 21
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 111
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 65