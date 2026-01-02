娃兒畫卡片祝福植物人 生命教育奠基

新年新希望，高雄有一群幼兒園小朋友，在卡片上畫下卡通及愛心，並寫下祝福給植物人，希望這個卡片能放在他們的床邊，祝福他們獲得更好的照顧，也過個好年。

21位大班娃兒，當起超級加油員外，還寫下新年新希望。

「幫助植物人大家一起來。」

娃娃祝福，一筆一畫，還畫了許多愛心跟卡通人物。

小朋友 蘇同學：「花和庫洛米，(植物人)頭腦受傷，他們只能躺在床上。」

小朋友 洪同學：「(卡片)放在她的身邊，因為植物人躺在床上，一點都不能動。」

廣告 廣告

幼兒園園長 洪欣吟：「因為平常的課程當中，我們也把生命教育，融入在我們的教保活動當中，他們能夠更理解，就是植物人的一個感受。」

小卡片上童顏童語，滿是小孩的純真。

小朋友 丁同學：「送給植物人滿滿的愛。」

創世基金會鳳山院長 林瑪俐：「都希望說 這個愛的種子，可以從小小種子 開始種起。」

「3 2 1 點亮。」

財神爺帶著幼童，點亮燈也點亮希望，讓善的種子，未來有天能長出助人的花朵。

更多 大愛新聞 報導：

暖化擾亂大氣環流 迅速降溫暴雪難測

高牆內的懺悔 穿越鐵窗回首已重生

