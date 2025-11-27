娃哈哈集團人事風波 接班人宗馥莉確定卸任董事長

宗馥莉辭任娃哈哈董事長。翻攝百度



中國飲料巨頭娃哈哈集團近日完成工商變更，確認宗馥莉卸任法定代表人及董事長職務。

中國「企查查」APP顯示，杭州娃哈哈集團有限公司近日發生工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。集團內部多位主要人員也發生變更，不過宗馥莉仍持有集團29.40%的股權。

宗馥莉是娃哈哈創辦人宗慶後之女。宗慶後去年2月過世後，集團內部曾爆發人事風波，宗馥莉一度辭去集團副董事長、總經理等職務，之後又宣布繼續履行管理職責，並於同年8月31日正式出任娃哈哈法定代表人、董事長暨總經理。

廣告 廣告

如今僅隔一年多，集團再爆人事異動。

宗馥莉在中國有「娃哈哈公主」之稱，外界原本一直認為她是宗慶後的獨生女。但今年7月，有三名自稱是宗馥莉同父異母兄妹的原告提起訴訟，和她爭產21億美元。

中國《每日經濟新聞》先前報導，宗馥莉已在今年9月12日辭去娃哈哈集團公司法人代表、董事及董事長等職務。娃哈哈集團董事會10月10日已通過宗馥莉辭職案，任命許思敏為集團新總經理，董事長職務仍暫缺；11月27日傳出的最新消息則指，董事長也由許思敏接任。

更多太報報導

罕見！共軍「聯合戰備警巡」擾台之際 紐海軍最大艦艇穿越台海

中國昆明測試列車撞上鐵路工人 官方稱11死2傷

香港宏福苑13億天價維修竟釀大火 大批屋主曾質疑招標不透明