娃娃機夾到「暴富」吊飾！ 兩人邊刮邊按恭喜發財 果真抱走100萬





不少人出遊時經過彩券行，會買刮刮樂來試試手氣，或許幸運之神就找上你！一名男子日前前往宜蘭旅遊時，行經羅東鎮大新里公正路「永福投注站」，他一時興起買了「2,000萬超級紅包」，邊刮邊按有招財音效的吊飾，竟真的幸運刮中貳獎100萬元。

根據代理人陳小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是兩位到宜蘭羅東觀光的男性遊客，當天兩人先去羅東夜市逛街，玩夾娃娃機夾到金元寶按鈕的「暴富」吊飾，只要按下按鈕就會發出招財的聲光效果，當下兩人覺得十分吉利，隨後準備搭車返家的路上經過彩券行，決定進店試試手氣，鎖定最熱門的「2,000 萬超級紅包」來刮。

廣告 廣告

兩人分工合作，一人負責刮、另一人不停按招財吊飾按鈕，店裡瞬間充滿灑金幣與恭喜發財的招財音效好不熱鬧，刮到第二張時，伴隨著喜氣音效響起，兩人現場一陣驚呼，原來是刮出100萬元獎金！兩人笑說「暴富」招財小物實在給力！

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面圖／台彩公司提供）

更多東森財經新聞報導



阿公托夢「醒來記不清」 他用手尾錢買了刮刮樂 開獎瞬間懂了

逛夜市「遇財神」突然有感應！ 妹子秒揪朋友刮整本 爽中110萬

威力彩11.5億！ 「AI選號」行不行 台彩總座曝實測結果