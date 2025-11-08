娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。
24小時無人經營的夾娃娃機店可能成為治安隱憂，近日有業者發現店內遭人蓄意破壞，地面被潑灑酒精液體，並留下酒瓶與菸蒂，監視器畫面顯示兩名男子不僅破壞環境還輪流踹門。警方表示，由於夾娃娃機店不屬於治安場所，並未設置巡邏箱，只有在店家頻繁遭竊時才會加強巡邏。此事件導致該店台主紛紛撤離，業者估計每月損失高達10萬元，已對肇事者提告毀損及恐嚇罪，並要求民事損害賠償。
位於桃園平鎮南平路的這家夾娃娃機店，經營兩年5個月來首次遭到破壞。監視畫面顯示，兩名男子進入店內後，移開角落的電風扇開始輪流踹門。業者表示，店內地板被潑灑酒精液體，菸蒂和酒瓶也被到處亂丟。更嚴重的是，因為這起事件，店內原有29個機台，現在超過一半、約15台都已空置，台主全部撤離，預估每月損失約10萬元。
平鎮派出所副所長歐建宗表示，警方已依規定受理案件，並已掌握涉案人身分，將積極通知他們到案說明以釐清案情。夾娃娃機店多為24小時營業的無人店面，業者通常會加上鎖頭防盜，但環境維護較為困難，許多顧客會留下垃圾。有民眾認為，夾娃娃機店的存在可能使周邊人口結構變得複雜，有時玩家情緒激動，晚上甚至會聽到機台晃動的聲音。
警方解釋，巡邏時間通常是3小時一次，但某些轄區光是巡邏箱就有20多個，加上需處理車禍等突發事件，巡邏箱主要設置在重要機關、學校、偏僻地區、交通要衝或金融機構。由於夾娃娃機店不屬於治安場所，且一個轄區可能有60至70間店，只有頻繁遭竊的店家才會獲得加強巡邏。其他夾娃娃機店場主吳先生表示，由於是開放式空間，很難篩選進入的顧客是否會做出破壞行為，只能自行保護，有的店家會與保全配合或自行安裝監視器。無人店面在事件發生時無法即時處理，只能事後回看監視器畫面。業者和附近住戶都希望這些無人店不要成為治安死角。
更多 TVBS 報導
酒店嗨整晚！疑酒駕瑪莎拉蒂撞人 駕駛肇逃還勸女伴：快逃
「手做車牌變手作餅乾」肇事男逃不掉 警揪「4張偽造車牌」
男學生騎單車 撞車留字條「飛走」 少這步遭報警
見不得前妻商場、情場兩得意！莽夫兩度搞破壞下場曝光
其他人也在看
中國連鎖「人民咖啡館」遭批蹭政府流量 店家火速改名
中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，成為網路打卡新地標。不過，中國官媒《人民網》公開發表文章批評，「人民」一詞不容褻瀆，更不能被濫用，營銷可以有創意，但不能無底線，蹭政府流量。文章發出後，該公司緊急將中國門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門則維持不變。鏡新聞 ・ 8 小時前
童振源：新加坡相信菁英治國 有才者帶領國家進步 資產管理快速發展 領先香港全球第二 黃循財呼籲 用和平手段解決兩岸問題｜全球聊天室｜#鏡新聞
曾任台灣僑委會委員長，現任駐新加坡台北代表處代表童振源，接受《全球聊天室》專訪時，對新加報如何從蕞爾小島被馬來西亞迫使獨立，經過60年的努力，登上亞洲人均GDP No.1娓娓道來。同時，新加坡也在資產管理領域吸引大量外資，成為全球第2亞洲第一，新加坡只有6百多萬人口是如何做到？它的政府又如何透過吸引尖端人才政策，解決少子化趨勢？最後他強調，星台兩國長期友好，面對南海紛爭及兩岸問題，黃循財總理堅持用和平手段解決。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 4 小時前
高爾夫》沃德懷特錦標賽，施密德衝上第二天領先榜
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】本年度賽季僅剩三場比賽，往年一百二十五位可保住明年參賽權，今年只剩一百人！德國選手Matti Schmid（馬席斯‧施密德）十一月七日羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
急奔大馬遭酸蹭熱度！謝侑芯閨密謝薇安怒發律師聲明：無藉此牟利
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方已朝「謀殺案」方向全力偵辦。事件震驚各界，謝侑芯的閨密謝薇安第一時間飛往馬來西亞協助處理後事，卻意外遭部分網友批評「蹭流量」。對此，謝薇安於8日委由律師發表聲明，嚴正否認相關指控，強調自己全程出於友情與關心，從未藉事件牟取任何利益。中天新聞網 ・ 5 小時前
慣竊偷機車趴趴走 被警攔查竟上國道狂飆 吃官司再吞罰單
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名55歲湯姓男子有多次竊盜前科，這個月5日他行經鳳山區南京路時，瞥見路旁一部125CC重型機車鑰匙沒拔，直接跨上機車發動揚長而去「全市趴趴走」，轄區警方獲報調閱監視器畫面清查，他爽騎3天後，今天凌晨被發現在前鎮區出沒，警方出動圍捕，他竟直接騎上國道狂飆，最後被鳳山分局、國道警合力攔截，詢後依竊盜罪送辦並開單告發。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
族語流轉學習傳承 引領跨世代共學
原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。 小娃兒唱古謠，可愛極了。專業...大愛電視 ・ 8 小時前
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
基隆興隆街崩塌邊坡高處仍有巨石 道路持續封閉 (圖)
基隆市暖暖區興隆街一處上邊坡7日發生崩塌，目前路面落石雖已清除，但市府8日派遣吊車查看，上邊坡高處仍有多顆巨石懸置，恐有掉落風險，興隆街將持續封閉，籲請民眾改道通行。中央社 ・ 9 小時前
台鐵汐科站施工圍籬占用月台空間 (圖)
台鐵汐科站正在進行電梯工程，施工圍籬占用月台空間惹民怨。台鐵8日表示，施工單位將設置「月台引導員」引導人流動線，完工後會盡速拆除圍籬。中央社 ・ 8 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台中「3輪胎套號誌桿」困惑眾人 輪胎行老闆揭30年前神操作
台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，這個特別的設計已有30年歷史！原來是附近輪胎行老闆的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，30年來已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。然而，這個善意的設計也面臨被當作垃圾桶的困擾。相較之下，其他裸露基座的號誌桿顯得更為危險，近年來工程單位已開始要求改進，加強安全防護措施。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。民視 ・ 10 小時前
影/信義區家暴案！63歲男討錢不成持刀砍 女友濺血報警
台北市信義區今（8）日中午1時許發生一起家暴案件，一名63歲李姓男子因向同居的55歲葉姓女友索討金錢未果，雙方爆發激烈爭執。李男當場情緒失控，隨手抓起瑞士折疊刀朝葉女揮舞，拉扯過程中導致葉女右手臂掛彩、濺血擦傷，現場血跡斑斑。中天新聞網 ・ 9 小時前
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角EBC東森新聞 ・ 9 小時前
男怒砸酒瓶攻擊翁頭部 疑似為了餵養鴿子問題起爭執
在宜蘭羅東夜市旁的公園，一場原本只是口角的爭執，竟演變成暴力事件，一名男子情緒失控，連續拿酒瓶攻擊一名年長者的頭部，造成對方頭部受傷流血。事件發生在7日下午1點多，當地民眾目睹全程後立即報警，警方趕抵現場後將涉案男子逮捕，並協助將受傷阿伯送醫治療。據附近民眾推測，衝突可能起因於公園餵鴿子問題所引發的環境爭議。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
陳世展：進入球隊後獲二軍教練許多建議 (圖)
中華職棒樂天桃猿隊下勾投手陳世展（圖）是2025年桃猿隊季中選秀第3輪選進好手，他8日受訪時表示，進到球隊後，二軍教練團給比較多建議，主要在投手節奏上的改變，也有提醒進到職棒可能遇到什麼狀況。中央社 ・ 10 小時前
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人EBC東森新聞 ・ 8 小時前