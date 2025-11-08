娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏

多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。

住戶、業者憂無人娃娃機店成治安死角，警方指出若常遭竊將加強巡邏。（圖／TVBS）

24小時無人經營的夾娃娃機店可能成為治安隱憂，近日有業者發現店內遭人蓄意破壞，地面被潑灑酒精液體，並留下酒瓶與菸蒂，監視器畫面顯示兩名男子不僅破壞環境還輪流踹門。警方表示，由於夾娃娃機店不屬於治安場所，並未設置巡邏箱，只有在店家頻繁遭竊時才會加強巡邏。此事件導致該店台主紛紛撤離，業者估計每月損失高達10萬元，已對肇事者提告毀損及恐嚇罪，並要求民事損害賠償。

位於桃園平鎮南平路的這家夾娃娃機店，經營兩年5個月來首次遭到破壞。監視畫面顯示，兩名男子進入店內後，移開角落的電風扇開始輪流踹門。業者表示，店內地板被潑灑酒精液體，菸蒂和酒瓶也被到處亂丟。更嚴重的是，因為這起事件，店內原有29個機台，現在超過一半、約15台都已空置，台主全部撤離，預估每月損失約10萬元。

「治安要點」才有巡邏箱，娃機店場主指出，只能靠監視器自保。（圖／TVBS）

平鎮派出所副所長歐建宗表示，警方已依規定受理案件，並已掌握涉案人身分，將積極通知他們到案說明以釐清案情。夾娃娃機店多為24小時營業的無人店面，業者通常會加上鎖頭防盜，但環境維護較為困難，許多顧客會留下垃圾。有民眾認為，夾娃娃機店的存在可能使周邊人口結構變得複雜，有時玩家情緒激動，晚上甚至會聽到機台晃動的聲音。

警方解釋，巡邏時間通常是3小時一次，但某些轄區光是巡邏箱就有20多個，加上需處理車禍等突發事件，巡邏箱主要設置在重要機關、學校、偏僻地區、交通要衝或金融機構。由於夾娃娃機店不屬於治安場所，且一個轄區可能有60至70間店，只有頻繁遭竊的店家才會獲得加強巡邏。其他夾娃娃機店場主吳先生表示，由於是開放式空間，很難篩選進入的顧客是否會做出破壞行為，只能自行保護，有的店家會與保全配合或自行安裝監視器。無人店面在事件發生時無法即時處理，只能事後回看監視器畫面。業者和附近住戶都希望這些無人店不要成為治安死角。

