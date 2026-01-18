娃娃機店掩護販毒 毒品藏瓦斯罐
（記者陳金龍翻攝）
記者陳金龍∕台中報導
台中市警察局十八日宣布破獲毒品案，四十三歲劉姓女子以販毒為業，除以娃娃機店當掩護，還購買原料自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，再販賣給下游藥腳，為了躲避警方查緝，並將卡式瓦斯罐挖空藏放毒品，仍被警方識破；連同毒販及藥腳共七人，移送台中地檢署偵辦並起訴在案。
台中市警察局刑事警察大隊指出，年前偵辦毒品案件，向上溯源調查發現劉姓女子以販毒為業，並以娃娃機店當掩護，購買原料自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，並將所製作的喪屍煙彈連同海洛因、安非他命等毒品販售給下游藥腳。
經警方深入蒐集藥腳及劉女犯罪事證後，發現向劉女購毒藥腳多達六人，全案報請台中地檢署指揮偵辦，日前持搜索票及拘票，兵分多路至劉女及藥腳住居所執行查緝。
警方發現，劉女除以娃娃機店掩護充當毒品交易場所外，還費盡心思特製藏放毒品的器具，將卡式瓦斯罐外殼裁開並挖空內部加裝開關後，將毒品藏進罐內躲避警方查緝，所幸查緝人員十分細心，搜索時發現該卡式瓦斯罐手感異常，搖晃時沒有一般卡式瓦斯罐液體燃料的晃動感，經仔細檢視後發現劉女將依托咪酯原料粉末藏放其中，當場抓包。
警方隨後又在房內搜出海洛因五包、安非他命五包、依托咪酯煙彈八顆、依托咪酯煙油五罐、手機、電子磅秤、吸食器及毒品製造分裝工具一批等證物，劉女遭聲押獲准。
其他人也在看
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 55
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 121
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 71
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 55
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
中天主播林宸佑涉國安法羈押禁見 侯漢廷對比綠營共諜案「僅20萬交保」
中天電視台主播綽號「馬德」的林宸佑以犀利提問爆紅，今（17）日卻傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後法院裁定收押禁見。對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文，比較林宸佑與先前涉共諜案件的處境，感嘆「馬德拿不到立法院資料，拿不到總統府資料，羈押禁見」。對於林宸佑遭羈押禁見一事，侯漢廷指出，游錫堃助理盛礎纓，共諜案20萬交保；總統府......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 8
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 15
超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊
史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐50自由時報 ・ 11 小時前 ・ 16
民眾逛新崛江「遇詭男跟蹤」？！ 貼文釣出一票人：曾遇過！
高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
瓜地馬拉黑幫攻佔3監獄 挾持46人對峙軍警
台灣在中美洲的重要友邦瓜地馬拉傳出黑幫攻佔監獄，瓜地馬拉當局於當地時間17日證實，幫派份子發動協調攻擊，成功佔領並控制了國內3座監獄，暴動囚犯共挾持了至少46名警衛跟工作人員當做人質，甚至站在監獄的巡台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」
電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
一位難求！台中國際會展中心 「人行道變停車場」
台中市 / 綜合報導 台中國際會展中心，週末違停亂象成了常態嗎？人行道兩側通通都是違停車輛，還有駕駛直接開上人行道找車位，開車的駕駛抱怨，只要有活動光是找車位，就得花上半小時，警方光是周末就開出近50張罰單，不過似乎跟違停車輛數量有落差，原來是，有些駕駛將車違停在草皮上，不過因為管轄單位是台中市建設局，警方無權開罰，對此台中市建設局說，會施作綠圍籬，改善民眾違停現象。路旁的車輛整齊停靠，但通通都違停，車輛超過30台，數量驚人，再轉彎到下個路口，記者戴君伃說：「(台中)國際會展中心附近車位，一位難求，旁邊的人行道，也成為民眾違規停車的地方，可以看到有駕駛，是直接把車開上人行道，找車位。」駕駛說：「大家都停，不然怎麼辦，這附近真的需要改善，就是停車問題，不然你看裡面，人真的超多的。」現場更直擊，有民眾走在人行道上，車輛迎面而來，人車爭道相當危險。其實台中國際會展中心，除了館內地下停車場，附近至少還有5個停車場，步行距離大約10分鐘，不過開車的駕駛抱怨，每當 週 末有活動，大批人潮，光找車位得花上半小時，無奈才會違規停車。民眾說：「繞了大概半小時，才找到車位，這個地方應該多蓋一些停車場，因為這個會展中心人數算滿大的。」警方光是 週 末，就在會展中心周圍，開出將近50張違規罰單，不過滿滿違停，罰單數量應該不只這樣。原來是，以這兩台車為例，銀色車明顯占據人行道，警方可以依法開罰，黑色車則是違停在草皮內，由於草皮管轄單位，是台中市建設局，警方非權責單位無權開罰。台中市警第六分局西屯派出所副所長莊貽麟說：「呼籲民眾停車時，切勿貪圖方便違規停車，以免遭罰，影響出遊興致。」對此建設局表示，已經陸續施作綠圍籬，改善民眾違停現象，將派人加強巡邏，也提醒民眾，車輛開上人行道最高可罰1800元，違停最高可開罰1200元，別為了貪圖一時方便，跟荷包過不去。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導日前有一對情侶在信義區喝完酒後，開車回家路上在大安區跟其他車輛發生碰撞。員警到場，女友跟警方說車是她開的，還在員警指示下，先把車移到路邊。卻被對方駕駛戳破，是跟男友交換座位，而且一測之下，酒測值比男友還高，不但跟男友都被依公共危險移送，還因為愛頂罪，多一條罪名。逼逼逼，酒測器警報響起，眼前男子酒駕事證明確，但一開始卻是女友跳出來頂罪，被後方駕駛的行車紀錄器拍得一清二處。員警亮出行車紀錄器，清楚拍下一男一女下車交換座位的畫面，當場戳破這對情侶謊言。事情就發生在台北市大安區，男子酒駕肇事，陳姓女友為愛甘願犧牲，已經很狗血，但沒想到酒測一查，比男友還高！愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）郭姓男子跟陳姓男子撞車後，雙方立刻報警處理，警方到場後，坐在副駕的陳姓女友向員警聲稱車是自己開的。只是沒想到，現場處理完，警方請陳姓女友把車移到路邊後，酒測器一吹，才發現女子也酒駕，更被對方駕駛檢舉，抓包頂替男友。愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）兩人被依公共危險移送，只是女子不服、還申請提審，反控是員警叫他移車，卻被法官駁回，認為女子有判斷能力，自己喝酒不該開車。女子為愛頂罪不成，還比男友多一條罪名，只能說偷雞不著蝕把米。原文出處：愛到卡慘死？幫男友頂罪被抓包 女子酒測值也超標「罪加一條」 更多民視新聞報導最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」
即時中心／綜合報導 《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」民視 ・ 11 小時前 ・ 29
「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場
POP MART「泡泡馬特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的41歲許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
角板山行館梅花季 王明距副市長：打造北臺灣冬季賞花指標景點
記者陳華興／桃園報導 桃園市副市長王明鉅十七日上午前往復興區，出席「二0二六角板山行…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽
下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中榮涉密醫行為畫面流出 石崇良：不排除重啟調查
（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台中榮總違規讓廠商進手術室案越演越烈，傳出疑似廠商執刀畫面。衛福部長石崇良今天嚴正強調，涉密醫行為一定嚴查嚴辦，將成立專案小組實地調查，不排除重啟外部調查。中央社 ・ 1 天前 ・ 19
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言