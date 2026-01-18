娃娃機店掩護販毒 毒品藏瓦斯罐

劉姓女毒販為了躲避警方查緝，將卡式瓦斯罐挖空藏放毒品，仍被警方識破。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市警察局十八日宣布破獲毒品案，四十三歲劉姓女子以販毒為業，除以娃娃機店當掩護，還購買原料自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，再販賣給下游藥腳，為了躲避警方查緝，並將卡式瓦斯罐挖空藏放毒品，仍被警方識破；連同毒販及藥腳共七人，移送台中地檢署偵辦並起訴在案。

台中市警察局刑事警察大隊指出，年前偵辦毒品案件，向上溯源調查發現劉姓女子以販毒為業，並以娃娃機店當掩護，購買原料自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，並將所製作的喪屍煙彈連同海洛因、安非他命等毒品販售給下游藥腳。

經警方深入蒐集藥腳及劉女犯罪事證後，發現向劉女購毒藥腳多達六人，全案報請台中地檢署指揮偵辦，日前持搜索票及拘票，兵分多路至劉女及藥腳住居所執行查緝。

警方發現，劉女除以娃娃機店掩護充當毒品交易場所外，還費盡心思特製藏放毒品的器具，將卡式瓦斯罐外殼裁開並挖空內部加裝開關後，將毒品藏進罐內躲避警方查緝，所幸查緝人員十分細心，搜索時發現該卡式瓦斯罐手感異常，搖晃時沒有一般卡式瓦斯罐液體燃料的晃動感，經仔細檢視後發現劉女將依托咪酯原料粉末藏放其中，當場抓包。

警方搜出海洛因、安非他命、依托咪酯煙彈等毒品，及製造分裝工具等證物。（記者陳金龍翻攝）

警方隨後又在房內搜出海洛因五包、安非他命五包、依托咪酯煙彈八顆、依托咪酯煙油五罐、手機、電子磅秤、吸食器及毒品製造分裝工具一批等證物，劉女遭聲押獲准。