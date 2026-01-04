地方中心／周秉瑜 桃園報導

桃園警方日前掌握情資，國際路上一間「掛羊頭賣狗肉」的娃娃機店，私下暗藏賭博電玩，業者甚至還採取無人商店模式，透過通訊軟體遠端監控、結算賭資。警方昨天持搜索票攻堅，當場查扣賭博機台及賭資兩萬多元，帶回負責人及賭客，其中一人還是通緝犯。

警方vs.賭客：「不要動，警察分局，不要動。」好幾名便衣員警持搜索票，攻堅進到娃娃機店內，喝斥裡頭的人不要動，配合盤查。警方vs.賭客：「只有你們兩個嗎，好，先不要動，不要動。」見到警方搜查，男子好心虛，果然是掛羊頭賣狗肉，發現娃娃機店，還藏有房間。當場查扣賭博機台及賭資2萬多元等證物，帶回2名賭客。

廣告 廣告

娃娃機店藏賭博電玩！ 竟採「無人店模式」DIY下注

便衣警察持搜索票進入夾娃娃機店，喝斥裡面的人不要動（圖／民視新聞）

警方vs.賭客：「你們有臺主嗎，沒有，都沒有。」日前桃園警方掌握情資，一名28歲董姓負責人在國際路上，表面上經營夾娃娃機店，實則為賭博電玩，利用通訊群組招攬客人。為了規避警方查緝，還採無人商店模式，客人從進門到操作機台對賭，通通自行處理，接著利用通訊軟體遠端監控，客人贏錢再另行交付。

娃娃機店藏賭博電玩！ 竟採「無人店模式」DIY下注

表面看似普通夾娃娃機，但實際為賭博電玩（圖／民視新聞）

桃園龍安派出所巡佐王人賢表示，經完成蒐證立即進行查緝，查獲負責人及賭客共3名，查扣賭博機台及賭資等相關物品，全案依法移請偵辦。以為靠著娃娃機店，就能瞞天過海，事後仍警方破獲，警方不只逮到負責人和兩名賭客，其中一個還是通緝犯。





原文出處：娃娃機店藏賭博電玩！ 竟採「無人店模式」DIY下注

更多民視新聞報導

花蓮竊賊闖無人雜貨店 5秒偷走600元現金

茗香園.東引快刀手2負責人涉洗錢 賺逾5億雙雙羈押

夾娃娃機店遭竊! 賊持械破壞兌幣機得手上萬逃逸

