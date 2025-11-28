娃娃臉帥哥小池徹平11/29、30回歸「死亡筆記本」 暢談人生最大變化是做了爸爸

記者倪有純攝

日本人氣音樂劇《死亡筆記本》以「交響音樂會」形式重磅回歸台灣，迎來10週年紀念演出，11 / 28日在北流接受訪問。帥哥小池徹平回歸「死亡筆記本」，暢談人生最大變化是做了新手爸爸。

《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會（Death Note THE MUSICAL in Symphony Concert）將於11/29（六）、11/30（日）兩日在台北流行音樂中心盛大演出。特別邀請原卡司柿澤勇人與小池徹平分別回歸飾演夜神月與L，掀起粉絲熱烈討論。外型帥氣、始終備受矚目的小池徹平在記者會上分享，近年人生最大轉變就是成為父親，讓他看待世界與角色的角度產生深刻變化。

小池徹平坦言，如今維持體力不再倚賴健身房，而是陪著孩子奔跑、玩耍，在不知不覺中鍛鍊出體能，也讓生活多了更多溫柔與責任感。

柿澤勇人則幽默自嘲「老化明顯」，回憶過去曾能與小池徹平暢聊到深夜，隔天依然精神奕奕，如今體力已大不如前。他也感性表示，這或許會是自己最後一次飾演夜神月，將全心全意享受舞台。談到2017年來台演出時的回憶，他笑說當年謝幕時歡呼聲震耳欲聾，一度以為自己成了大明星，後來才發現觀眾其實在等待小池徹平。

這次誓言「雪恥」，希望能爭取更多掌聲。此次《死亡筆記本》以全新編制的交響音樂會形式呈現，台灣更是全球唯一演出場次，別具紀念意義。小池徹平表示，雖然故事本身不變，但隨著年齡與人生歷練累積，對角色的理解更深刻，也更加期待此次登台。他強調，音樂劇的演唱不同於流行音樂，不僅是技巧展現，更需要全心投入角色的情感與心境，才能將故事張力完整傳遞。《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會將於明日起一連兩天在台北流行音樂中心登場，勢必再掀觀劇熱潮。