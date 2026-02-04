娃娃菜中毒竟是自導自演！陸律師：敲詐恐面臨最高10年刑期

大陸浙江省台州市一對夫妻稱吃下網購娃娃菜，全身大出血送醫，一度傳出是商家用沾染滅鼠藥的舊報紙包裝釀禍，豈料案情出現逆轉，竟是丈夫「下毒」企圖敲詐廠商，有律師表示，這對夫妻恐面臨最高10年徒刑。

自稱吃了網購娃娃菜中毒的夫妻檔。（圖／翻攝新浪微博）

《九派新聞》報導，大陸「河南澤槿律師事務所」主任傅建表示，這對夫妻偷偷在娃娃菜下毒後食用，製造中毒假象，以詐取電商平台或業者巨額賠償，涉嫌敲詐勒索罪。

傅建說，根據大陸《刑法》規定，詐騙數額較大或者多次敲詐勒索的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑，並處罰金。

傅建認為，這對夫妻共謀騙賠的主觀惡性較大，且其行為造成自身重傷、占用醫療資源、引發社會恐慌，都是影響量刑條件。兩人除需要承擔刑事責任，還恐還需承擔賠償商家、電商平台經濟損失的民事責任。

陸媒披露，這起事件警方原鎖定毒源為包裝娃娃菜的舊報紙，但隨著進一步調查，赫然發現竟是自導自演，丈夫下毒讓妻子住院，目前這名男子已被逮捕，案件在進一步調查。

