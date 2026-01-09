娃娃菜長大會變大白菜？農糧署這樣說

娃娃菜並非未長大的大白菜，而是體型微小的迷你結球白菜品種。圖：截自農糧署臉書粉專

餐桌上常見的娃娃菜、小黃瓜與玉米筍，常被民眾誤認為是特定蔬菜的「幼年期」，但真相可能與你想的大不相同。農糧署近日就在臉書發文解惑，分享這3種蔬菜的品種，讓民眾更了解食材來源。

農糧署指出，娃娃菜並非未長大的大白菜，而是體型微小的迷你結球白菜品種，即便成熟也不過600公克左右；至於民眾常用來涼拌的小黃瓜，雖早期與大黃瓜系出同門，但現今市面上的小黃瓜多已發展出專門的生產品種，與大黃瓜屬於不同的胡瓜品種，並不會互換身分。

玉米筍是貨真價實的「幼年玉米」。圖：截自農糧署臉書粉專

而在眾多容易搞混的蔬菜中，玉米筍則是貨真價實的「幼年玉米」。農糧署說明，玉米筍其實就是玉米幼嫩時的果穗，若讓其持續在植株上成功授粉生長，最終便會發育成為一般的成熟玉米。

