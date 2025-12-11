娃機店「挖金」遇豬隊友！ 賊撬不開還險滑倒 搭檔急冒汗

娃娃機台店的兌幣機，被竊盜集團盯上，凌晨三人組出馬，先移開監視器後再拿工具撬兌幣機（圖／TVBS）

台南下營有娃娃機台店的兌幣機，被竊盜集團盯上，凌晨三人組出馬，先移開監視器後再拿工具撬兌幣機，只是過程中遇到豬隊友，一度撬不開還差點跌倒，讓搭盪急的冒汗，但最後還是被他們得手，讓店家一夜之間損失9萬元。

凌晨4點多，一輛深色轎車停在台南下營中山路一段的娃娃機店門口。一名戴著帽子、手持鐵撬的黑衣男子下車後立即對監視器動手腳。隨後，另外兩名只露出雙眼的嫌犯也加入行動，一同闖入店內準備撬開兌幣機。

然而，這群竊賊的行動並不如想像中專業。其中一名嫌犯在撬開兌幣機時遇到困難，不僅撬不開鎖頭，還差點在店內滑倒。同夥見狀急忙催促：「快點啦，開了啦，你電源那邊」。儘管竊賊自以為已經移開監視器，但這些搞笑畫面仍被完整記錄下來。店家懷疑這是一個專門盜取兌幣機的慣犯團夥。

當事機台業者表示，大型兌幣機內約有3至4萬元，而小型兌幣機則因竊賊撬不開，只遭到破壞。業者正考慮購買更堅固的機台來防止類似事件再次發生。這群竊賊作案時準備相當周全，不僅帶齊工具，還戴著口罩、帽子和手套全副武裝，甚至知道要先移開監視器。由於店主剛好出國，尚未報案，因此先將監視器畫面分享到網路上。

下營分駐所所長姜健鴻表示，警方已發現竊賊是三人駕駛租賃車作案，目前已查出其中一名竊賊身分，正在積極追查中。這起事件疑似是有計畫性地鎖定兌幣機的竊盜集團所為，警方呼籲周邊店家提高警覺，加強防範措施。

