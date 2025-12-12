「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」
近日有網友發布視頻，稱在逛廣州體育職業技術學院時，發現中國跳水選手全紅嬋的雕像。視頻熱傳後，引發「學校該不該為全紅嬋立雕像」的熱烈討論，有人認為一般都是名人過世才立雕像，此舉有點「觸霉頭」；也有質疑「造神造太過」、「娃還嫩著呢，急啥立碑」。
對此，廣州體育職業技術學院回應稱，全紅嬋的雕像是奧運冠軍群組的一部分，與其他奧運冠軍的雕像共同陳列，校方對於外界的不同聲音理解並尊重。
綜合上游新聞等媒體報導，根據相關視頻，廣州體育職業技術學院陳列的青銅雕像中，全紅嬋是短髮造型，形態生動，連嘴角下方的小痣都還原了。雕像下方用中英文刻有全紅嬋的成績：2020年東京奧運會跳水項目女子單人10米跳台冠軍，2024年巴黎奧運會跳水項目女子單人10米跳台冠軍、女子雙人10米跳台冠軍。
全紅嬋雕像引發熱議，支持者認為，為優秀運動員立雕像無可厚非，可視其為教育榜樣。批評者則擔憂功利導向，認為雕像應傳遞體育精神，而非唯金牌論，教育應注重多元價值，鼓勵學生發現潛能、培養品格；經濟學家宋清輝更直言「狂熱造神之風不可長」、「應立即搬走」。
有分析認為，全紅嬋最打動人的從來不是金牌數，而是那股鮮活的「煙火氣」。如果想激勵學子，根本不用立銅像，把她每天六時半出早操、九時半泡理療桶的監控剪成短片，在教學樓循環播放，比冷冰冰的雕像強百倍。
針對外界批評，廣州體育職業技術學院工作人員回應稱，學校並未為全紅嬋單獨建雕像，而是建了奧運冠軍雕像群組。該群組陳列於校史館內，旨在展示學校培養的十位奧運冠軍風采。
工作人員進一步表示，學校對每一位奧運冠軍及世界冠軍都進行了充分宣傳與展示，奧運冠軍雕像群組中還有很多知名運動員，例如陳艾森、張雁全、劉詩雯等。對於外界存在的不同聲音，該工作人員表示，理解並尊重多元關注視角。
