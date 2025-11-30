娘和我的啟蒙老師／唐勝一
唐勝一
我六歲走進學校發蒙，接待我的是班主任陳老師。“你叫什麼名字？”“唐勝一。”老師笑眯著眼睛看我:“名字帶一，可是你爹娘對你寄託著希望啊。你喜歡讀書不？”“喜歡。”老師樂開了花，撫摸下我的腦袋:“好好讀書，將來有出息。”在場的姐姐告訴老師:“我娘講，弟弟肯定會讀書。”老師點點頭:“好吧，我得抽空去看看你娘。”
陳老師是女的，與我娘年齡相仿，也是一副慈祥的面孔，比我娘白，比我娘皺紋少，手指比我娘細長得多，更是一言九鼎、說話算數。沒過幾天的一個黃昏，她就來我家家訪，驚得我娘趕緊停下剁豬草，起身半天說不出話。娘將老師請進堂屋裏，拿上一只空茶杯去鄰居伯娘家倒杯熱茶水，順便問一聲伯娘:“一伢子上學才幾天，老師就上門來了，肯定不是好事。”伯娘斬釘截鐵地回言道:“決不會是壞事。一伢子這孩子啊，我心裏有數。”
寒暄幾句，老師心疼我娘說:“你散工回來也不歇口氣，是又剁豬草又煮豬潲，不苦不累麼？”娘往灶膛裏添上一把柴，拍拍手掌的灰塵，唉地歎著一聲氣:“兒女多，不苦不累，日子不好過啊。”“真是可憐天下父母心呐！”老師繼續說，“你是個好母親。聽你女兒講，你對勝一同學讀書有信心？”“是啊，誰不盼兒女們成龍成鳳？”“你講的對。”老師主動伸手握住我娘那雙粗造的手，“那我們就共同努力吧。”娘嘿嘿地傻笑幾聲，一個勁地點著頭，像喝了蜜汁一般，心裏甜透了。
我是個口裏還有奶氣味的懵懂娃兒，聽老師和娘所講的話是似懂非懂，左一眼看老師，右一眼看娘，看出她二人相處很好，娘對老師客氣，老師平易近人。一段時間裏，老師來我家家訪頻繁，我有時在場聽著，有時借機去扯豬草走開，好讓大字不識幾個的文盲娘能放開地跟老師交流對話。
在我們隊裏，肖嫂子潑辣得出名，鄉親們一般不敢惹，對家人同樣是不留情面。兒女犯個不好事，她動手就用竹枝條狠勁抽打，往往皮開肉綻，血肉模糊，孩兒痛得在地上打滾，鬼哭狼嚎的驚得村寨不安寧。不過多了，大家都習以為常，聽之任之了。有一天，肖嫂子打兒子，我娘忍不住匆匆趕去，先是哄著哭得揪心的狗伢子，然後開導開導肖嫂子:“孩子惹是生非，不能老是打啊，要多教育才對。”她不受教，反倒說我娘：“鄧大娘，你年紀比我大兩輪吧？不是不知道古訓的啊，叫做，叫做不打不成人，楠竹條子打出好人嘛。”“這個古訓要破除。”我娘收斂笑顏，嚴肅認真地說，“陳老師跟我講過，教育孩子要講究方式方法，因為孩子是未來，不但是家庭的未來，更是祖國的未來，還是社會的未來。只有把孩子教育好了，我們對未來才有盼頭啊。”肖嫂子沉默片刻，心想是老師講的肯定有道理啊。她沒再狡辯，緩緩點點頭，把手中的竹枝條子扔進了柴火堆裏。她的轉變，成了鄉親的教材，生產隊的各家各戶，自此教育孩子都漸漸走上正軌，再也不是簡單加粗暴，而是耐心細緻的說服教育。
那時隊裏的矛盾糾紛較多，鄉親間往往為些雞毛蒜皮的事兒也要吵嘴幹架，撒潑的口吐污言穢語，直接污染著村寨的空氣和大家的耳朵。陳老師有一次來我家，正巧碰上鄰居的伯娘手舞足蹈地跟別人吵架，鬧得很凶。老師沒有袖手旁觀，也沒有繞道直接進我的家門，而是皺起眉頭就上去:“喂喂喂，二位姐妹別吵行不？吵架沒什麼好處的，會影響團結，擴大矛盾，不好處事嘛。要是傳到外頭去啊，還給整個生產隊的形象抹黑呢。大道理太多，往後就讓鄧大娘跟你們慢慢講，散了散了，各忙各的去。”娘聽得滿臉泛紅，覺得沒有及時勸架，辜負了陳老師的教誨。“陳老師，我怕勸不住。”陳老師擺擺手：“鄧大娘啊，我沒有責怪你的意思，往後你把大道理講給鄉親們聽，鄉親們就自然會通情達理，你也就能隨隨便便勸得了架啦。”
陳老師不單是教我們識字算數，而且還教為人處世。我至今都還記得起陳老師讓同學們搞好團結的點滴事兒。有一次，陳老師將我叫去她的臥室，抓幾把水果糖塞進我衣兜裏:“去，給每位同學分一顆，記住，不要說是我的，要說是你家裏帶來的。”“為什麼不說是你的？”“我要讓同學們都與你搞好團結嘛。”這天放學回家，我就把這件事跟娘講了。娘說:“陳老師太好了，會教孩子處事啊。”還有一個事，課間休息時，弱弱瘦瘦人稱“小不點”的香春女生獨自拿出個皮球玩，別的同學只能看著，正好被路過的陳老師發現。陳老師俯下身子，輕聲跟香春講:“你告訴同學們排好隊，輪流玩拍皮球比賽，看誰拍的最多。”香春照做了，從此再也沒有同學欺負香春。老師也經常跟我們講:“同學一場是緣分，大家要像兄弟姐妹一樣地講團結，互相幫助，共同搞好學習，共同建好班級，爭取集體的榮譽。”
在陳老師的開導下，我娘悄然有了變化。生產隊裏有一次分發穀子。英滿姑早早將分到的一擔70斤穀子挪到倉庫門口，趁眾人擠在倉庫裏頭等待分穀子而沒注意時，她悄悄用撮箕從穀堆裏撮出一撮箕穀子倒進自己的籮筐裏，自以為沒人發現，不料被我娘看在了眼裏。要是沒有接觸到陳老師之前，我娘遇上這等事也是不會管的，跟多數鄉親一樣，認為多一事不如少一事，反正是公家的，人人有份，別人不講，自己何必當坼腦殼得罪人，也就得過且過。可陳老師對此類事情有不的看法，她曾如此教導過我娘:“每個人都是集體裏的一員，對於損害集體的事，要是都睜只眼閉只眼的話，那豈不會損害越來越大，長此以往，如何得了？我們宣導講團結不錯，但得講原則，對損毀和破壞集體利益的壞人壞事要作鬥爭，要堅決維護好集體的利益和形象。”這話兒一直刻在娘的腦海裏，還曾像傳聲筒一樣，將這話講給鄉親們聽。
隊長在一次社員會議上表揚我娘說:“鄧大娘的覺悟咋這麼高呢？集體觀念咋就這麼強呢？沒錯，集體利益就是我們每個人的自身利益，誰侵佔或損害隊裏利益，誰就冒犯了全隊的一百多號人的共同利益。希望大家向鄧大娘學習看齊。”
我娘被表揚得反倒不好意思了，紅著臉，說話都不順溜:“我吧，啊，也不比哪個好。是一伢子讀書後，他的陳老師經常來，跟我講了很多，我才懂得一些道理。她是一伢子的老師，也是我的老師，我會一輩子記住她。”
我爹瞧著她說的，乾著急啊，使眼色不管用，便故意乾咳幾聲。我娘明白，立馬收了口。
隊長察覺出了名堂，瞪著我爹:“老唐，你幹嘛？你堂客講得好好的，你要打斷她的話。我明白，你是擔心陳老師的地主階級成份牽涉到你們家唄。大家也都看到了，陳老師是多次上過鬥爭臺，可真有幾個人上去批鬥她啦？沒有嘛。群眾的眼睛是雪亮的，陳老師為人處事對得起良心，好像沒得罪過周邊人吧？大隊革委會的張主任都講過，往後的批鬥會，陳老師作陪襯，大家不用具體批鬥她啦。”
回到家裏，我娘跟我爹大吵一架。娘哭訴著指責我爹:“你個死人子，我要跟陳老師認作姐妹來往，你不同意。”“咋是我不同意，我根本沒說一個字。好啊，你倒冤枉我，我和你明天就去找陳老師當面對質。”我娘氣混混地靠近爹：“去就去，我還怕你？”我立馬站到他們中間，雙手推開爹。我一是怕爹娘真去學校鬧，二是擔心二人幹起架來沒好結果。情急之下，我就實話實說:“對，爹是沒說話。是陳老師不同意，她說她階級成份不好，不能給我家添麻煩。”
“多好個人啊，咋就地主階級成份呢？”娘抹把眼淚，嘀嘀咕咕，“有兩次送她回學校，我在長皂坳裏叫她陳姐，她是應著的，還要我別在有人的地方這樣叫她。”
我爹抬起頭來說我娘:“這就怨你啦，死心眼的。陳老師都應了，你還不正式認作姐妹。”
“哦，陳老師是我的阿姨嘍！”我拍打著小巴掌嚷起來。
次日清早起來時，娘叮囑我:“你在學校只能叫陳老師，等她再來我家裏，你叫她阿姨吧，聽懂沒有？”
我連連點頭，心裏美滋的:“嗯，聽懂了。”
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 3 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 20 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 6 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前