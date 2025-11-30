娘和我的啟蒙老師／唐勝一

唐勝一

我六歲走進學校發蒙，接待我的是班主任陳老師。“你叫什麼名字？”“唐勝一。”老師笑眯著眼睛看我:“名字帶一，可是你爹娘對你寄託著希望啊。你喜歡讀書不？”“喜歡。”老師樂開了花，撫摸下我的腦袋:“好好讀書，將來有出息。”在場的姐姐告訴老師:“我娘講，弟弟肯定會讀書。”老師點點頭:“好吧，我得抽空去看看你娘。”

陳老師是女的，與我娘年齡相仿，也是一副慈祥的面孔，比我娘白，比我娘皺紋少，手指比我娘細長得多，更是一言九鼎、說話算數。沒過幾天的一個黃昏，她就來我家家訪，驚得我娘趕緊停下剁豬草，起身半天說不出話。娘將老師請進堂屋裏，拿上一只空茶杯去鄰居伯娘家倒杯熱茶水，順便問一聲伯娘:“一伢子上學才幾天，老師就上門來了，肯定不是好事。”伯娘斬釘截鐵地回言道:“決不會是壞事。一伢子這孩子啊，我心裏有數。”

寒暄幾句，老師心疼我娘說:“你散工回來也不歇口氣，是又剁豬草又煮豬潲，不苦不累麼？”娘往灶膛裏添上一把柴，拍拍手掌的灰塵，唉地歎著一聲氣:“兒女多，不苦不累，日子不好過啊。”“真是可憐天下父母心呐！”老師繼續說，“你是個好母親。聽你女兒講，你對勝一同學讀書有信心？”“是啊，誰不盼兒女們成龍成鳳？”“你講的對。”老師主動伸手握住我娘那雙粗造的手，“那我們就共同努力吧。”娘嘿嘿地傻笑幾聲，一個勁地點著頭，像喝了蜜汁一般，心裏甜透了。

我是個口裏還有奶氣味的懵懂娃兒，聽老師和娘所講的話是似懂非懂，左一眼看老師，右一眼看娘，看出她二人相處很好，娘對老師客氣，老師平易近人。一段時間裏，老師來我家家訪頻繁，我有時在場聽著，有時借機去扯豬草走開，好讓大字不識幾個的文盲娘能放開地跟老師交流對話。

在我們隊裏，肖嫂子潑辣得出名，鄉親們一般不敢惹，對家人同樣是不留情面。兒女犯個不好事，她動手就用竹枝條狠勁抽打，往往皮開肉綻，血肉模糊，孩兒痛得在地上打滾，鬼哭狼嚎的驚得村寨不安寧。不過多了，大家都習以為常，聽之任之了。有一天，肖嫂子打兒子，我娘忍不住匆匆趕去，先是哄著哭得揪心的狗伢子，然後開導開導肖嫂子:“孩子惹是生非，不能老是打啊，要多教育才對。”她不受教，反倒說我娘：“鄧大娘，你年紀比我大兩輪吧？不是不知道古訓的啊，叫做，叫做不打不成人，楠竹條子打出好人嘛。”“這個古訓要破除。”我娘收斂笑顏，嚴肅認真地說，“陳老師跟我講過，教育孩子要講究方式方法，因為孩子是未來，不但是家庭的未來，更是祖國的未來，還是社會的未來。只有把孩子教育好了，我們對未來才有盼頭啊。”肖嫂子沉默片刻，心想是老師講的肯定有道理啊。她沒再狡辯，緩緩點點頭，把手中的竹枝條子扔進了柴火堆裏。她的轉變，成了鄉親的教材，生產隊的各家各戶，自此教育孩子都漸漸走上正軌，再也不是簡單加粗暴，而是耐心細緻的說服教育。

那時隊裏的矛盾糾紛較多，鄉親間往往為些雞毛蒜皮的事兒也要吵嘴幹架，撒潑的口吐污言穢語，直接污染著村寨的空氣和大家的耳朵。陳老師有一次來我家，正巧碰上鄰居的伯娘手舞足蹈地跟別人吵架，鬧得很凶。老師沒有袖手旁觀，也沒有繞道直接進我的家門，而是皺起眉頭就上去:“喂喂喂，二位姐妹別吵行不？吵架沒什麼好處的，會影響團結，擴大矛盾，不好處事嘛。要是傳到外頭去啊，還給整個生產隊的形象抹黑呢。大道理太多，往後就讓鄧大娘跟你們慢慢講，散了散了，各忙各的去。”娘聽得滿臉泛紅，覺得沒有及時勸架，辜負了陳老師的教誨。“陳老師，我怕勸不住。”陳老師擺擺手：“鄧大娘啊，我沒有責怪你的意思，往後你把大道理講給鄉親們聽，鄉親們就自然會通情達理，你也就能隨隨便便勸得了架啦。”

陳老師不單是教我們識字算數，而且還教為人處世。我至今都還記得起陳老師讓同學們搞好團結的點滴事兒。有一次，陳老師將我叫去她的臥室，抓幾把水果糖塞進我衣兜裏:“去，給每位同學分一顆，記住，不要說是我的，要說是你家裏帶來的。”“為什麼不說是你的？”“我要讓同學們都與你搞好團結嘛。”這天放學回家，我就把這件事跟娘講了。娘說:“陳老師太好了，會教孩子處事啊。”還有一個事，課間休息時，弱弱瘦瘦人稱“小不點”的香春女生獨自拿出個皮球玩，別的同學只能看著，正好被路過的陳老師發現。陳老師俯下身子，輕聲跟香春講:“你告訴同學們排好隊，輪流玩拍皮球比賽，看誰拍的最多。”香春照做了，從此再也沒有同學欺負香春。老師也經常跟我們講:“同學一場是緣分，大家要像兄弟姐妹一樣地講團結，互相幫助，共同搞好學習，共同建好班級，爭取集體的榮譽。”

在陳老師的開導下，我娘悄然有了變化。生產隊裏有一次分發穀子。英滿姑早早將分到的一擔70斤穀子挪到倉庫門口，趁眾人擠在倉庫裏頭等待分穀子而沒注意時，她悄悄用撮箕從穀堆裏撮出一撮箕穀子倒進自己的籮筐裏，自以為沒人發現，不料被我娘看在了眼裏。要是沒有接觸到陳老師之前，我娘遇上這等事也是不會管的，跟多數鄉親一樣，認為多一事不如少一事，反正是公家的，人人有份，別人不講，自己何必當坼腦殼得罪人，也就得過且過。可陳老師對此類事情有不的看法，她曾如此教導過我娘:“每個人都是集體裏的一員，對於損害集體的事，要是都睜只眼閉只眼的話，那豈不會損害越來越大，長此以往，如何得了？我們宣導講團結不錯，但得講原則，對損毀和破壞集體利益的壞人壞事要作鬥爭，要堅決維護好集體的利益和形象。”這話兒一直刻在娘的腦海裏，還曾像傳聲筒一樣，將這話講給鄉親們聽。

隊長在一次社員會議上表揚我娘說:“鄧大娘的覺悟咋這麼高呢？集體觀念咋就這麼強呢？沒錯，集體利益就是我們每個人的自身利益，誰侵佔或損害隊裏利益，誰就冒犯了全隊的一百多號人的共同利益。希望大家向鄧大娘學習看齊。”

我娘被表揚得反倒不好意思了，紅著臉，說話都不順溜:“我吧，啊，也不比哪個好。是一伢子讀書後，他的陳老師經常來，跟我講了很多，我才懂得一些道理。她是一伢子的老師，也是我的老師，我會一輩子記住她。”

我爹瞧著她說的，乾著急啊，使眼色不管用，便故意乾咳幾聲。我娘明白，立馬收了口。

隊長察覺出了名堂，瞪著我爹:“老唐，你幹嘛？你堂客講得好好的，你要打斷她的話。我明白，你是擔心陳老師的地主階級成份牽涉到你們家唄。大家也都看到了，陳老師是多次上過鬥爭臺，可真有幾個人上去批鬥她啦？沒有嘛。群眾的眼睛是雪亮的，陳老師為人處事對得起良心，好像沒得罪過周邊人吧？大隊革委會的張主任都講過，往後的批鬥會，陳老師作陪襯，大家不用具體批鬥她啦。”

回到家裏，我娘跟我爹大吵一架。娘哭訴著指責我爹:“你個死人子，我要跟陳老師認作姐妹來往，你不同意。”“咋是我不同意，我根本沒說一個字。好啊，你倒冤枉我，我和你明天就去找陳老師當面對質。”我娘氣混混地靠近爹：“去就去，我還怕你？”我立馬站到他們中間，雙手推開爹。我一是怕爹娘真去學校鬧，二是擔心二人幹起架來沒好結果。情急之下，我就實話實說:“對，爹是沒說話。是陳老師不同意，她說她階級成份不好，不能給我家添麻煩。”

“多好個人啊，咋就地主階級成份呢？”娘抹把眼淚，嘀嘀咕咕，“有兩次送她回學校，我在長皂坳裏叫她陳姐，她是應著的，還要我別在有人的地方這樣叫她。”

我爹抬起頭來說我娘:“這就怨你啦，死心眼的。陳老師都應了，你還不正式認作姐妹。”

“哦，陳老師是我的阿姨嘍！”我拍打著小巴掌嚷起來。

次日清早起來時，娘叮囑我:“你在學校只能叫陳老師，等她再來我家裏，你叫她阿姨吧，聽懂沒有？”

我連連點頭，心裏美滋的:“嗯，聽懂了。”