娘娘開轟「打拋豬加番茄是死罪！」 苗可麗辣到狂哀嚎

苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，本集邀請泰國代表 Alizabeth 娘娘、美國洛杉磯的華安祖，以及台灣、瑞典混血的柴克（Zac）同台，從家鄉美食一路聊到文化衝擊，笑料與金句齊發，現場氣氛火力全開。

節目一開始進入「家鄉必嚐美食」單元，娘娘端出道地泰式料理「打拋豬」與「辣生蝦」，還沒開動就語出驚人直言：「打拋豬加番茄是死罪！」讓苗可麗當場傻眼。娘娘解釋，「打拋」並不是料理方式，而是一種葉子，正宗作法不僅不能加番茄，連九層塔都不行，一想到就直呼「會氣死」。

娘娘也笑說，自己在台灣的愛店因為太常報到，甚至被誤以為是老闆，這次外帶還特別交代「不要太辣」，沒想到苗可麗一口下去立刻狂喊「好辣！」，整個人瞬間熱起來，卻仍忍不住認證：「這是我吃過最辣、但也最好吃的打拋豬！」

談到泰國飲食文化，娘娘再拋出經典金句：「去泰國沒有拉肚子，就等於沒去過泰國。」柴克立刻點頭附和，提醒大家一定要帶腸胃藥。娘娘也現場傳授旅遊秘訣，建議「生的、辣的東西一定要留到最後一天吃」，才不會影響行程，還爆料曾帶台灣朋友吃道地泰式料理，對方辣到邊吃邊哭，隔天直接拉肚子請假不能上班，現場笑聲不斷。

接著柴克分享瑞典代表料理「清蒸小龍蝦」，並表示「可以連殼整隻吃」，讓陳孟賢當場驚呼怎麼可能，實際咬下去更是直喊「咬不爛」，苗可麗則邊吃邊說「很香」，場面相當逗趣。來自美國洛杉磯的華安祖則端出墨西哥起司煎餅與韓式烤肉，頂著爆炸頭用生菜包烤肉的畫面，讓娘娘忍不住吐槽「這畫面衝突感太強」。華安祖還現場秀韓文招呼，熱情邀請大家到洛杉磯吃道地韓式料理，卻被全場吐槽：「這跟美國到底有什麼關係？」柴克更直接點名，美國代表食物應該是 In-N-Out 漢堡，華安祖只能無奈回應：「因為台灣沒有賣，真的帶不了！」

聊到家鄉必去景點與節慶，娘娘分享泰國新年潑水節的趣事，自嘲曾經「走過去沒人潑，走回來還是全乾」，忍不住懷疑人生，還補一句：「女生漂亮的話會特別濕。」他更笑說，如果苗可麗去參加潑水節，一定會被一群人圍住瘋狂潑水，根本走不動，同時也提醒潑水節雖然好玩，但一定要小心被吃豆腐。

此外，娘娘也透露泰國全國竟有超過4萬座寺廟，並推薦特有的「一天拜9間寺廟」行程，自嘲曾陪媽媽一起拜到懷疑人生，忍不住反問：「我的罪孽是有多重？」他還爆料，想巧遇台灣藝人可以去拜四面佛，反而泰國人不會特別去那裡。

