財經中心／陳妍霖 宮仲毅 新北報導

不少人已經早早預定，過年要吃的團圓年菜，但對許多弱勢族群來說，要吃到熱騰騰的年菜是遙不可及，娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集活動，今年是第9年擴大傳愛，不僅找來AI女團DailyNeo助陣，團長王瞳更親自號召，也與''切膚之愛基金會''合作，呼籲大家踴躍認購。

AI女團DailyNeo表示，「娘家和你一起傳愛過暖年，幸福過好年」。

娘家公益年菜募集開跑 王瞳親自號召.呼籲踴躍認購（圖／民視新聞）藝人王瞳與她的AI好友小潤、小皙，共組女團"DailyNeo"，為公益年菜募集行動宣傳，花生豬腳、香菇雞湯、素佛跳牆等香噴噴6道手路菜，保證美味又豐富。

AI女團 DailyNeo表示，「首先掃描QRcode，就會進入娘家廚房公益首頁」。

只要動動手，線上結帳，年菜就會送到需要的長者手中，AI女團DailyNeo團長王瞳，更親身響應活動，率先捐出100道。

藝人王瞳表示，「每年我覺得今年的冬天特別的寒冷，我相信他們也很希望可以吃上一頓溫暖的年菜，就是我在圍爐的時候我也會想說，如果他們可以一起吃到這麼好吃的，該有多好，只要300塊，就可以捐一道年菜，然後6道就是一套」。

娘家保健生技攜手鮮食家，第9年啟動年菜募集行動，只要300元，就能認購一道年菜，今年特別和切膚之愛基金會合作，尤其基金會長期深耕長照，針對長輩、失智者及家庭身障者等，提供居家服務、老人送餐、獨老關懷等，這次娘家募集年菜，要用行動，力挺社福團體。

娘家公益年菜募集開跑 王瞳親自號召.呼籲踴躍認購（圖／民視新聞）切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，「農曆新年快到了，家家戶戶忙著準備吃年夜飯，期待一家團圓的時刻，但是在我們服務的弱勢家庭裡，過年要好好吃一頓年夜飯，實在是多麼奢侈的事，誠摯邀請你們一起來支持愛心手路菜的認捐活動」。



娘家保健生技執行長林香蘭表示，「今年的目標，希望可以募到一萬兩千道，來幫助六個公益團體，持續會用最好來守護最愛，從保健品照顧身體，到餐桌來照顧健康，照顧個人家庭，到持續可以關懷社會」。

實踐品牌的同時，娘家保健生技不忘落實公益，更邀請社會各界伸出援手，讓弱勢家庭溫暖過好年。

