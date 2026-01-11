娘家攜手苗栗縣特殊教育關懷協會 王瞳響應捐百道年菜

財經中心／綜合報導



娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集，今年是第9年擴大傳愛，找來AI女團DailyNeo助陣，而團長王瞳更親自響應，率先捐出一百道年菜，也與苗栗縣特殊教育關懷協會合作，希望幫助更多人溫暖過好年。

AI女團 DailyNeo：「娘家和你一起，傳愛過好年，幸福過好年」。



AI女團"DailyNeo"合體為公益年菜募集行動宣傳，推出6道年菜選擇，更教你如何訂購。



AI女團 DailyNeo：「首先掃描QRcode，就會進入娘家廚房公益首頁」。

只要動動手指，把商品加入購物車，接著按下結帳，年菜就會送到需要的長者手中，其中，AI女團DailyNeo團長王瞳，更親身響應活動，率先捐出一百道年菜。





藝人 王瞳：「今年娘家廚房推出了這個年菜，對我也是非常有意義的，我覺得可以把幸福傳遞給需要的人，我覺得真的是，非常身為藝人應該要，必要做的事情，圍爐的時候，我也會想說，如果他們可以一起吃到，這麼好吃的該有多好，所以我就今年我就認了，捐了一百道」。





邁入第15年的娘家保健生技與鮮食家，第9年啟動年菜募集行動，今年也與公益團體"苗栗縣特殊教育關懷協會"合作，希望募集破萬道年菜。





娘家保健生技執行長 林香蘭：「我們品牌持續推動傳愛過暖年，已經是第9年了，目前已經累計募集了十萬道的年菜，今年的目標希望可以募到一萬兩千道，來幫助六個公益團體，照顧個人家庭到持續關懷社會」。

娘家攜手苗栗縣特殊教育關懷協會！ Ａｌ女團ＤａｉｌｙＮeｏ團長王瞳率先響應

娘家攜手苗栗縣特殊教育關懷協會！AI女團Daily Neo團長王瞳率先響應。(圖／民視財經網)

苗栗縣特殊教育關懷協會主要幫助身心障礙人士，同時提倡社區家園、日間照顧，讓他們在社區中，自在的快樂學習與成長。





苗栗縣特殊教育關懷協會理事長 唐時聰：「辦理送餐的服務，全部祭出關心，我們周邊所有淺在的一些獨居老人、身障者，剛好遇到娘家，這個資源的連結，給足愛心的服務，手路菜的服務」。





娘家保健生技推動公益，實踐品牌"堅持最好，守護最愛"的承諾，邀請社會各界伸出援手，讓身障者、獨居老人也能溫暖過好年。





