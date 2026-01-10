生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集，今年是第9年擴大傳愛，不只找來AI女團DailyNeo團長王瞳與小潤、小皙助陣，共同呼籲大眾響應認購年菜。也攜手雙福基金會，「傳愛過暖年」，不用2000元，就能送愛心給弱勢長者！

AI女團DailyNeo：「菜色有花生豬腳，香菇雞湯，素佛跳牆。」藝人王瞳和她的AI分身，所帶領的AI女團"DailyNeo"，合體為公益年菜募集行動宣傳，花生豬腳、麻油猴頭菇、梅干扣肉等，AI分身報起菜名，有模有樣。AI女團DailyNeo：「掃描QRcode，就會進入娘家廚房公益首頁。」不只介紹，也手把手，教你怎麼訂！只要動動手指，再把商品加入購物車、按下結帳，6道年菜就會送到需要的長者手中！

娘家攜手雙福基金會助弱勢！ 王瞳AI女團示範點愛心年菜

AI女團DailyNeo。（圖／民視新聞）





藝人王瞳：「把幸福傳遞給需要的人，我覺得真的是，身為藝人應該要，必要做的事情，今年的冬天特別的寒冷，就是我在圍爐的時候，我也會想說，如果他們可以一起吃到，這麼好吃的該有多好，所以我就今年我就認了，捐了一百道。」娘家保健生技與鮮食家第9年啟動年菜募集行動，今年也與公益團體"雙福基金會"合作，希望讓長輩們，也能感受到年節的溫暖與社會的關懷。雙福基金會志工：「其實我們倡導人主要真正目的，就是以取代家屬（陪伴），並不是說來稽查機構那些，剛開始也有某些機構，也會很排斥一直認為，你在找他麻煩或者是怎樣，但是我們就是說，主要做好陪伴者的角色。」

娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集，今年是第9年擴大傳愛。（圖／民視新聞）





雙福基金會與志工夥伴在台灣各地推動高齡者服務，包含長期照顧、弱勢獨居老人關懷、倡導關懷人、以及志願服務推廣。以「樂齡自立，銀享人生」為精神，服務方案從北到南持續進行。娘家保健生技執行長林香蘭：「品牌持續推動傳愛過暖年，已經是第9年目前已經累積，募集了10萬道的年菜，今年的目標希望可以，募到1萬2千道，娘家已經第15年了，那我們持續會用最好，來守護最愛。」娘家保健生技推動公益不遺餘力，呼籲社會各界伸出援手，讓弱勢長輩過個溫暖不孤獨的農曆新年。

原文出處：娘家攜手雙福基金會助弱勢！ 王瞳AI女團示範點愛心年菜

