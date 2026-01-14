生活中心／綜合報導

剩下一個月就要過農曆春節，但對許多弱勢族群來說，要吃上一頓熱騰騰的年夜飯，是相當不容易的。娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集，今年已經是第9年舉辦活動，不僅找來AI女團DailyNeo助陣，團長王瞳也呼籲大家踴躍參與，並與基督教救助協會合作，要幫1919食物銀行募集年菜。

AI女團DailyNeo：「娘家和你一起，傳愛過暖年，幸福過好年。」

藝人王瞳與她的AI好友小潤、小皙，共組女團"DailyNeo"，為公益年菜募集行動做宣傳，今年的菜色有花生豬腳、香菇雞湯、素佛跳牆等6道佳餚。

廣告 廣告

AI女團DailyNeo：「首先掃描QRcode，就會進入娘家廚房公益首頁。」

只要動動手指，把商品加到購物車、結帳，年菜就會送到有需要的長者手中。王瞳身為AI女團DailyNeo的團長響應活動，率先捐出一百道年菜。

娘家攜手"基督教救助協會" 王瞳號召!為1919食物銀行募年菜

AI女團DailyNeo宣傳年菜募集行動。（圖／娘家提供）藝人王瞳：「只要300塊，就可以捐一道年菜，然後6道就是一套，所以希望大家可以一起，來把這個幸福傳遞出去。」

娘家保健生技攜手鮮食家，第9年啟動年菜募集行動，只要300元，就能認購一道年菜，今年更與基督教救助協會合作，為1919食物銀行募集年菜。協會長期以來，透過1600多間服務中心，關懷長者、救助急難家庭和弱勢兒童課後陪讀，呼應"1919"的要救要救、要久要久諧音，希望愛心能夠長長久久。

基督教救助協會祕書長鄭夙珺：「有時候甚至連一頓，像樣的年夜飯都是奢求，讓我們能夠即時幫助，4712戶弱勢家庭，讓他們也能在過年時，感受到團圓的喜樂，還有社會的溫暖。」

娘家攜手"基督教救助協會" 王瞳號召!為1919食物銀行募年菜

1919食物銀行長期協助弱勢族群。（圖／1919食物銀行）娘家保健生技執行長林香蘭：「今年的目標，希望可以募到一萬兩千道，來幫助六個公益團體，我們持續會用最好來守護最愛，從保健品照顧身體，到餐桌來照顧健康，照顧個人家庭，到持續可以關懷社會。」

持續推動公益的娘家保健生技，實踐品牌"堅持最好，守護最愛"的承諾，邀請民眾一起做愛心，讓弱勢家庭也能吃到熱騰騰、美味年菜，過好年。

原文出處：娘家攜手"基督教救助協會" 王瞳號召!為1919食物銀行募年菜

更多民視新聞報導

媽媽想賣老股換0050！網見「654%」全跪了

回暖溫差飆破20度 下週強冷氣團衝台「濕冷急凍3天」！

內部信全文曝光！高鐵年終3.4個月 總獎金7個月創新高

