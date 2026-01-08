娘家鮮食傳愛募1.2萬道愛心年菜！ 王瞳攜手女團投身公益

生活中心／李世宸、胡崇恩 新北報導

娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集，今年是第9年擴大傳愛，將與6家基金會合作協助募菜，包含1919食物銀行、切膚之愛基金會、育成社福基金會、雙福基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會，由AI女團DailyNeo團長王瞳與小潤、小皙共同呼籲大眾一起響應認購年菜「傳愛過暖年」。

年菜一道道上桌了。娘家保健生技執行長林香蘭vs.王瞳：「花生豬腳，馬到成功富貴圓滿。」AI女團DailyNeo團長王瞳：「今年很特別我組了一個AI女團，還有小潤小皙推出這個年菜，對我而言是非常有意義的，我覺得可以把幸福，傳遞給需要的人。」一道菜搭一句吉祥話，包括花生豬腳、麻油猴頭菇、梅干扣肉等等料理，總共6道年菜佳餚，娘家保健生技與鮮食家第9度啟動年菜募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，藝人王瞳率先共襄盛舉。

AI女團DailyNeo。（圖／民視新聞）AI女團DailyNeo團長王瞳：「今年我又認了捐了一百道，我今天特別邀請我的女團員，DailyNeo的小潤小皙，來特別為大家介紹，如何訂購年菜。」不只親自現身推銷，還有王瞳帶領的AI女團DailyNeo，成員還有小潤和小皙，透過影片教你訂年菜．AI女團DailyNeo：「傳愛過暖年幸福過好年。」台灣邁入超高齡社會，公益年菜的溫暖氛圍也讓王瞳想起家中長輩。AI女團DailyNeo團長王瞳：「把我們小朋友叫過來，然後（阿公）他會自己擀麵皮，然後自己做打那個餡，過年要吃元寶（餃子）嘛，然後就看我們幾個小朋友，臉上都白白的都白色的粉，然後在那邊玩，玩一玩還會被阿公罵，不要玩。」

娘家鮮食傳愛募1.2萬道愛心年菜。（圖／民視新聞）過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，等不到一桌熱騰騰的年菜，王瞳認為也許只是一道菜，能讓他們知道，自己沒被遺忘。娘家保健生技執行長林香蘭：「品牌持續推動傳愛過暖年，已經是第9年目前已經累積，募集了10萬道的年菜，今年的目標希望可以，募到1萬2千道，娘家已經第15年了，那我們持續會用最好來守護最愛，從保健品照顧身體到餐桌，來照顧健康，照顧個人家庭，到持續可以關懷社會。」期盼公益年菜，成為許多家庭最溫暖、也最實際的需求，號召民眾採買公益年菜，把愛心送給弱勢家庭，讓他們溫暖過年。

