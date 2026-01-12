財經中心／綜合報導



娘家保健生技與鮮食家發起愛心年菜募集，今年是第9年擴大傳愛，找來AI女團DailyNeo助陣，而團長王瞳更親自響應，率先捐出一百道年菜，也與育成社福基金會合作，呼籲大眾響應認購，幫助更多人溫暖過好年。

AI女團DailyNeo：「娘家和你一起，傳愛過暖年，幸福過好年」。



藝人王瞳與她的AI好友小潤、小皙，共組女團"DailyNeo"，為公益年菜募集行動宣傳，推出花生豬腳、香菇雞湯、素佛跳牆等6道年菜選擇，更教你如何訂購。

「娘家」攜手育成社福基金會募愛心年菜 王瞳響應捐一百道

「娘家」攜手育成社福基金會募愛心年菜 王瞳響應捐一百道。(圖／民視新聞)

AI女團DailyNeo：「首先掃描QRcode，就會進入娘家廚房公益首頁」。

只要動動手指，再把商品加入購物車，接著按下結帳，年菜就會送到需要的長者手中，其中，AI女團DailyNeo團長王瞳，更親身響應活動，率先捐出一百道年菜。

藝人 王瞳：「只要300塊，就可以捐一道年菜，然後6道就是一套，所以希望大家可以一起，來把這個幸福傳遞出去」。

娘家保健生技攜手鮮食家，第9年啟動年菜募集行動，只要300元，就能認購一道年菜，今年也與成立於1994年的"育成社福基金會"合作，長期推動各種弱勢權益法案，包含身心障礙者權益保障法、社會救助法、特殊教育法、兒少法等，每年服務將近73萬人次，這次娘家募集年菜，就是希望可以用實際行動，把幸福送出去。

育成社福基金會副總經理 陳慶瑩：「這份年菜不是只是一份餐桌上的佳餚，更是一份關懷，更是一份支持，每年你們的愛心，讓我們的老憨兒，能在歲末寒冬，也能夠感受到濃濃的年味」。

「娘家」攜手育成社福基金會募愛心年菜 王瞳響應捐一百道。(圖／民視新聞)

娘家保健生技執行長 林香蘭：「今年的目標希望可以募到一萬兩千道，來幫助六個公益團體，持續會用最好來守護最愛，從保健品照顧身體，到餐桌來照顧健康，照顧個人家庭到持續可以關懷社會」。

持續推動公益的娘家保健生技，實踐品牌"堅持最好，守護最愛"的承諾，也邀請社會各界伸出援手，讓更多弱勢家庭，在過年時，也能吃到滿桌年菜，溫暖過好年。





