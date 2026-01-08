娛樂圈三寶？孫怡開千萬豪車 逼停計程車還玩手機

孫怡等紅燈時使用手機。（圖／翻攝自微博）





中國女星孫怡近日因一段行車畫面引發爭議，孫怡上車後沒有打方向燈直接進入車道，遭大量網友撻伐，一度衝上微博熱搜，孫怡也緊急道歉，承諾日後不再犯。

中國狗仔拍到，孫怡戴著綠色鴨舌帽在路邊上車，駕駛一輛法拉利準備駛入車道時，疑似未打方向燈、也未充分確認後方來車，便直接左轉匯入，迫使直行的計程車司機緊急煞車，過程驚險。

孫怡逼停一輛直行計程車。（圖／翻攝自微博）

孫怡逼停一輛直行計程車。（圖／翻攝自微博）

計程車急煞後，孫怡僅短暫看了對方一眼，未明顯示意致歉便繼續行駛；隨後在等紅燈期間，又被拍到低頭滑手機，整段駕駛行為引發網友質疑不當。而中國媒體也扒出，孫怡駕車的車款為法拉利，市價約1800台幣。

廣告 廣告

事件延燒後，「孫怡開車不打轉向燈」關鍵字迅速衝上微博熱搜榜。對此，孫怡隨後親自透過社群平台發文致歉，坦言對自身不良示範「深刻反思」，並承諾未來將更加注意遵守交通規則，避免類似情況再次發生。

孫怡道歉。（圖／翻攝自微博）

孫怡道歉。（圖／翻攝自微博）



【更多東森娛樂報導】

●《羋月傳》女星驚傳離婚！告別5年婚 夫妻雙方證實了

●朝聖周杰倫演唱 陸劇女神戴情侶帽被抓包…網質疑成小三

●《羋月傳》女星染髮過敏送醫吊點滴 「臉部腫脹」嚇壞

