娛樂圈再傳噩耗！袁惟仁與大S同天病逝 生前驚人緣分曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海跌倒造成腦溢血昏迷，返台休養後2020年又於家中跌倒，遭多次判定成植物人，豈料昨（2日）家屬證實袁惟仁病逝，享年57歲，同天正好是女星大S離世一週年，網友也翻出多年前兩人曾合作的緣分。

大S去年春節2月2日因流感併發肺炎離世，豈料相隔一年的同天，娛樂圈再度傳來噩耗，臥病在床多年的袁惟仁證實離世，而大S在2010年與袁惟仁音樂上有過合作，當時袁惟仁是「泡沫之夏」原聲帶的統籌製作人之一，如今兩人在同日離世，也讓網友感慨不已。

其實，陶晶瑩昨日才前往金寶山悼念大S，沒想到剛返家沒多久又接獲昔日選秀節目《超級星光大道》戰友袁惟仁（小胖老師）病逝消息，讓她不禁情緒潰堤，發文坦言以為袁惟仁情況有望好轉，「以為你會再回來」，字字句句都充滿不捨。

大S「全白雕像」曝光。（圖／記者趙于瑩攝影）

