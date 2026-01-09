娛樂圈又出事！大咖男星遭爆「隱婚生子」3字男愛豆被點名網瘋猜

記者林汝珊／台北報導

粉絲數破8位數的頂流藝人隱婚生子，網友瘋狂猜測。（圖／翻攝自微博）

中國娛樂圈再度出事！9日網路流出一則爆料，直指一位粉絲數破8位數的頂流藝人隱婚生子，消息一出立刻引起全網「獵巫式」猜測，還有多位男星遭到點名懷疑，相關話題迅速衝上熱搜榜。

有網友爆料，寫下「內娛又有男流量當爹啦」，指稱該名男星早在2023年就已與圈外素人低調結婚生子，但至今仍在公開場合維持「事業為重、單身狀態」的人設。雖未指名道姓，但關鍵字「粉絲8位數頂流隱婚生子」火速登上熱搜榜。

相關關鍵字衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

其中「當爹的是三字頂流男愛豆」相關關鍵字，引起大批網友猜側，不少男星遭到點名。而在此前，男星檀健次才被爆出熱戀19歲新人女星劉一諾，引來質疑是否勾引未成年，對此劉一諾明確表示與檀健次交往時「已經成年」，不過現已分手。

