娛樂圈喜氣洋洋！3藝人「選同天舉辦婚宴」 她甜嫁大8歲導演

娛樂中心／蔡佩伶報導

咸恩靜在今日舉辦婚宴。（圖／翻攝自咸恩靜IG）

韓國今（30日）有3位藝人選在這天結婚，讓整個娛樂圈喜氣洋洋，其中包括月初驚喜宣布婚訊的T-ara成員咸恩靜（咸𤨒晶），還有搞笑藝人尹正秀與元瑞珍的婚宴，以及甜嫁圈外人的朴真珠（朴昣奏），3組藝人當時公開喜訊後，也引來許多粉絲送上祝福。

T-ara咸恩靜是團內第四位成為人妻的成員，證實嫁給大8歲的導演金秉祐，男方同時也是《全知讀者視角》的導演，據悉兩人是電影圈朋友的聚會中相識，如今交往多年，決定步入婚姻，而婚禮採低調方式在首爾飯店舉行，僅有邀請家人以及熟識親友出席。

另外一對則是在本月26日才公布婚紗照的朴真珠，據韓媒報導，朴真珠交往對象是圈外人士，在交往多年後，累積深厚的信任與默契，最終決定攜手共度未來，婚宴同樣採非公開形式進行，雖然即將成為人妻，不過經紀公司也表示婚姻不會成為與粉絲見面的阻礙，未來也會繼續以演員身分投入拍攝。

朴真珠甜嫁圈外人。（圖／翻攝自IG）

同樣在30日辦婚宴的還有尹正秀跟元瑞珍，他們早已在8月18日就登記結婚，成為法律上的夫妻，喜訊則是透過YouTube頻道公布，而今（30日）選擇在首爾江南飯舉行婚禮。

元瑞珍（左）跟尹正秀步入禮堂。（圖／翻攝自IG）

