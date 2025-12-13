娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲

日本名導原田真人（Harada Masato）。（圖／翻攝自IG）





曾與李連杰合作電影《霍元甲》的日本名導原田真人（Harada Masato）於本月8日辭世，享壽76歲，相關單位已證實消息，至於確切死因目前尚未對外說明。

原田真人身分多元，兼具導演、編劇與影評人身分，亦曾以演員姿態參演《末代武士》、《霍元甲》等國際電影，讓全球影迷留下深刻印象。他執導的作品《超越巔峰》曾獲得日本電影學院獎多達10個部門的優秀獎肯定，在日本影壇地位崇高。

近年來，原田真人仍持續創作，執導包括由木村拓哉主演、描寫檢察官對立的《檢方的罪人》，以及《日本最長的一天》等作品，並與岡田准一合作《關原之戰》、《燃燒吧，劍》，也拍攝Netflix警匪動作片《HELL DOGS》。



