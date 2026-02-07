娛樂型態改變 老電影院紛熄燈

新民生戲院最後一部電影放映《陽光女子合唱團》共有180位民眾購票，沒有搶到座位的民眾在最後一排站著觀賞。（孫敬攝）

「去電影院看電影！」這句話慢慢消逝在我們生活當中，台北市民生社區「新民生戲院」元月底熄燈，許多在地民眾不捨道別，北市電影院再少1間，全市從輝煌盛期83間，如今僅剩30間。業界分析，現代人娛樂和社交型態改變，衝擊民眾到電影院看電影的意願；要讓進電影院的人次回升，可嘗試複合式影城、影廳空間活化和獨家放映。

北市社區型電影院近年陸續吹熄燈號，湳山戲院民國111年歇業，梅花戲院與東南亞秀泰影城也在去年謝幕。新民生戲院前身民生戲院自73年開幕，101年打算停止經營，後由員工接手打造成新民生戲院，但不敵觀影人潮大幅減少，最終仍關門。

新民生戲院員工指出，先前每天觀眾僅十多人，甚至個位數；宣布熄燈後觀眾大增並留言表達不捨，1月31日結束營業當天竟有633人觀影，末班電影《陽光女子合唱團》成為大家最後回憶。該部電影導演林孝謙說，能成為新民生戲院最後一部電影，無比榮幸。

黃姓及謝姓高中生說，小時候常和家人來看電影，得知熄燈消息當天便聯繫業者，希望拆走新民生戲院招牌留念。謝生感慨，父母早在「民生戲院」時期就是顧客，如今走入歷史，將以新民生戲院為主題寫文章，把戲院陪家人走過人生歲月的故事流傳下去。

新光民生廣場華廈管委會主委連芃榛說，陳水扁市長時期大力查緝賭博性電玩後，新民生戲院周邊商圈逐漸沒落，拿不到首輪放映權也影響電影院生意。

對於電影院沒落，前絕色影城董事長、山水國際娛樂負責人楊駿閔分析，現代人娛樂選擇多元、社交行為改變，104年起台灣電影票房成長疲軟，1年平均約40億元，雖然每年新電影數未減反增，但票房總數沒成長，凸顯觀影人潮下滑。

楊駿閔提出4項建議，電影院可結合購物與娛樂打造複合式影城、開放演唱會和跨洋發表會活化影廳空間、放映獨家影視內容等，並以電影主題吸引觀眾參與相關活動，讓觀眾不只是配角，而是其中一分子。

台大經濟系副教授馮勃翰說，台灣電影院大多被動等待電影上映，活化方式除強化觀影與空間體驗，可結合演唱會讓粉絲一起互動，大螢幕不局限播放電影，如英國舞台劇、美國歌劇、日本寶塚歌劇，瞄準小眾粉絲，甚至如美國電影院在奧運期間轉播重要比賽，都是很好的方式。美國現今也出現高單價、高品質服務的沉浸式影院，利用空間及人數情緒共感，達到更強觀影體驗。