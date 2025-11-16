娛樂報報／「大齡」爸爸帶娃有練過 馬力歐「女兒控」親不停 劉亮佐與典典寶寶「推推樂」樂趣多

劉亮佐（右圖）與馬力歐日前帶小孩去華山玩。（圖／讀者提供）

演藝圈不少男藝人因為晚婚或晚生，都成了帶著小娃兒的大齡爸爸；本月初時報周刊CTWANT讀者在台北市華山文創園區巧遇劉亮佐、趙小僑，以及馬力歐和「蜜媽」兩對夫妻現身親子市集，讀者也捕捉到馬力歐與劉亮佐這兩位年過五十的父親，賣力陪伴七歲與三歲的寶貝女兒逛市集玩遊戲，看起來體力與耐性都很不錯，為了當個好爸爸，應該都有練過。

當趙小僑在工作時，劉亮佐樂當奶爸照顧典典寶寶。（圖／讀者提供）

本月1日的活動，馬力歐是活動主持人，而趙小僑是公益大使，他們也帶著小孩出席活動，當天現場擠滿推著嬰兒車、大手牽小手的家庭，雖說是為了公益現身，自己對親子市集參與度也是極高，讀者表示雖然馬力歐的太太「蜜媽」與趙小僑都在旁邊，不過兩位「大齡爸」可沒錯過任何寵愛「前世情人」的機會，馬力歐就算現在又有二寶，仍看得出他是個十足女兒控，主持工作一有空檔，就會跟女兒親親抱抱，對女兒卜蜜疼愛到不行，卜蜜在畫畫時他也會關心在畫些什麼，畫面非常溫馨可愛。

馬力歐陪著女兒畫圖，看起來很有耐心。（圖／讀者提供）

而趙小僑是當天的公益大使，當她在台上與民眾互動時，劉亮佐就在顧典典寶寶，典典寶寶還坐在行李箱上開心地讓爸爸推來推去，享受著父女之間的小樂趣。當有民眾想與趙小僑與典典寶寶合照，他們也有求必應，劉亮佐就在一旁幫忙拿東西，當個100分稱職的神隊友。

馬力歐（左）與趙小僑一同出席親子活動。（圖／翻攝自勵馨基金會臉書）

